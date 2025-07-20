«عهد الاتحاد» معرض يعزز الانتماء والهوية

نظم فريق عجمان التطوعي المعرض التشكيلي الأول، تحت عنوان «عهد الاتحاد»، وذلك تزامناً مع يوم عهد الاتحاد، وبمشاركة نخبة من الإماراتيات التشكيليات الملهمات.

وسلط المعرض الضوء على لوحات حملت بين طياتها معاني الولاء والانتماء للوطن والقيادة، ليكون منصة إبداعية ومصدر إلهام لأبناء المجتمع، يحفزهم على العطاء والمساهمة في مواصلة مسيرة الخير، التي بدأها الآباء المؤسسون.

وأكد مشاركون أن المعرض يأتي امتداداً لرؤية قيادتنا الرشيدة، في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الاتحاد في نفوس الأجيال، مشيرين إلى أن «يوم عهد الاتحاد» محطة ملهمة في تاريخ الإمارات ومسيرتها المباركة.