«عهد الاتحاد».. ثابتون في الأرض شامخون للسماء

تحتفي الإمارات، اليوم، بذكرى «يوم عهد الاتحاد»، الذي يوافق 18 يوليو، حيث وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالاحتفاء بالمناسبة تخليداً لمحطة تاريخية فارقة أرست الأساس لقيام دولة الاتحاد، حين اجتمع الآباء المؤسسون في عام 1971، ووقعوا وثيقة الاتحاد ودستور الدولة، وأعلنوا الاسم الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، إيذاناً بانطلاق مسيرة وطنية أصبحت خلال 55 عاماً نموذجاً عالمياً في البناء والتنمية والريادة.

رؤية زايد وراشد نجحت في بناء دولة اتحادية باتت نموذجاً عالمياً في الريادة والتنمية

واليوم نجدد العهد خلف قيادتنا الرشيدة، ونحن ثابتون على عهد الاتحاد، أوفياء للقيادة، وفخورون بما بلغته الإمارات من مكانة مرموقة بين دول العالم، شامخة إلى السماء، كما أرادها الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وإخوانهما الحكام، طيب الله ثراهم، ونواصل السير على نهجهم القائم على الحكمة والرؤية الثاقبة، التي أرست دعائم دولة عصرية تتبوأ اليوم مكانة رائدة في مؤشرات التنافسية والتنمية على مستوى العالم.

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