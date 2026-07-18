نهيان بن زايد: اجتماع الإرادة فتح آفاقاً لا تحدها الصعاب

أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، أن يوم عهد الاتحاد محطة مهمة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة نستحضر فيها لحظة مضيئة من تاريخ الدولة، حين تحولت إرادة التأسيس إلى التزام وطني صادق، وتوحدت الرؤى حول بناء دولة قوية، يكون الإنسان غايتها، والوحدة مصدر قوتها، والعمل المخلص سبيلها إلى التقدم والازدهار.

وقال سموه في تصريح بمناسبة ذكرى عهد الاتحاد: «نستذكر في هذا اليوم بكل إجلال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين، الذين آمنوا بأن اجتماع الإرادة يفتح أمام الشعوب آفاقاً لا تحدها الصعاب، فحملوا مسؤولية التأسيس بأمانة وحكمة وشجاعة، ووضعوا للأجيال وطناً راسخ الأركان، عظيم الطموح».