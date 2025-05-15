الأرقام تتكلم.. الجيش الأمريكي "القوة العسكرية الأولى" في العالم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الجيش الأمريكي الأقوى في العالم، لامتلاكه أفضل وأحدث المعدات العسكرية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بحضور عدد من الجنود الأمريكيين، خلال زيارته لقاعدة العديد العسكرية الأميركية في قطر، اليوم الخميس.

وأشار إلى أن «الجيش الأمريكي سيكون قريبًا أقوى وأكبر ومصدر فخر للولايات المتحدة»، معلنًا أن إدارته خصصت أكثر من تريليون دولار لوزارة الدفاع من الموازنة العامة للدولة.

وتواصل الولايات المتحدة تصدرها، التصنيف العالمي كأقوى جيش في العالم مستندة إلى اقتصادها القوي وهيمنتها العسكرية، تليها روسيا والصين والهند، حيث تتمتع كل منها بنفوذ كبير في مجالات متعددة.

ينظر اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية على أنها بلا منازع القوة العسكرية الأولى في العالم ولا يرجع ذلك فقط إلى عدد الجنود لديها وإنما إلى حجم أسطولها الجوي وكمية السفن الحربية في ترسانتها وقوة سلاح الأرض لديها يضاف إلى ذلك الميزانية التي تخصص كل عام للدفاع والتي تعدت في 2023 الـ 916 مليار دولار أي ثلاث مرات ما خصصته الصين 296 مليار دولار.

ويُصنّف مؤشر القوة العسكرية العالمية الولايات المتحدة الأمريكية ضمن أفضل خمس قوى عسكرية عالمية

بحلول عام 2025، حيث احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى من بين 145 دولة شملها التقييم السنوي لمؤشر القوة قدرها 0.0744 وفق موقع globalfirepower.

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وأصدر موقع جاغران جوش، المتخصص في الشؤون التعليمية والمهنية، تقريرًا شاملًا عن ترتيب أقوى الجيوش في العالم لعام 2025 ويستند التصنيف إلى تحليل دقيق يشمل أكثر من 60 عاملًا مختلفًا، ما يجعله واحدًا من أكثر التقارير شمولية في هذا المجال حيث تصدر الجيش الأميركي التصنيف.

أرقام

بلغ الإنفاق العسكري للولايات المتحدة في 2024 حوالي 831 مليار دولار و يضم جيشها حوالي 1.39 مليون جندي عامل، وعدد قوات الاحتياط: 799.5 ألف شخص

كما يمتلك الجيش الأمريكي نحو 13300 طائرة حربية، بينها 1914 مقاتلة، و843 طائرة هجومية، و962 طائرة شحن عسكري، إضافة إلى 2634 طائرة تدريب، و5584 مروحية عسكرية منها 983 مروحية هجومية.

كما يضم 5500 دبابة و303 آلاف مدرعة و1000 مدفع ذاتي الحركة وقرابة 1340 مدفع ميداني، إضافة إلى 1716 راجمة صواريخ.

ويضم الأسطول البحري 484 قطعة بحرية منها 11 حاملة طائرات، و9 حاملات طائرات مروحية، و92 مدمرة و68 غواصة، إضافة إلى 8 كاسحات ألغام.

و تركز الاستثمارات على تقنيات متطورة مثل أنظمة الأمن السيبراني المتقدمة، وقدرات الفضاء، مثلما تم تحديث الثالوث النووي.

تواصل الولايات المتحدة ريادتها في تصدير الأسلحة، حيث تم تصدير معدات عسكرية بقيمة 318.7 مليار دولار في عام 2024.

و تمتلك الولايات المتحدة ترسانة نووية حديثة كجزء من استراتيجية الردع الاستراتيجي، وتشمل أنظمة الصواريخ لديها صواريخ باليستية عابرة للقارات (ICBMs)، وصواريخ باليستية تطلق من الغواصات (SLBMs)، وصواريخ كروز تطلق من الجو.

وتعتبر البحرية الأمريكية هي قوة مهيمنة مع 11 حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية، وعدد كبير من المدمرات، والفرقاطات، والغواصات، وتستثمر أمريكا في بناء السفن غواصات من فئة فيرجينيا ومدمرات من فئة أرليه بيرك.

وتُعد القدرات السيبرانية أولوية، بالنسبة للولايات المتحدة حيث تم تخصيص 14.5 مليار دولار لبرامج الأمن السيبراني في عام 2025.

ويتم تمويل الأنظمة الاستخباراتية القائمة على الفضاء بشكل كبير لضمان التفوق في هذا المجال.

750 قاعدة عسكرية حول العالم

تحتفظ الولايات المتحدة بأكثر من 750 قاعدة عسكرية حول العالم لإظهار قوتها ودعم العمليات في المناطق الرئيسية، ويعزز تحالفها مع الناتو وشركاء آخرين من تأثيرها العالمي.

تظل الولايات المتحدة القوة العسكرية الأكثر قوة في العالم، حيث تحتل المركز الأول باستمرار في مؤشر القوة العسكرية العالمية بفضل ميزانيتها الدفاعية الضخمة، والتكنولوجيا المتقدمة، والحضور العالمي ما يجعلها تبسط هيمنتها في جميع مجالات الحرب.