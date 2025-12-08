الجالية السودانية في أبوظبي تشارك الإمارات احتفالاتها بعيد الاتحاد

احتفلت الجالية السودانية بعيد الاتحاد الرابع والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في مقر النادي الاجتماعي السوداني بأبوظبي، وسط حضور كثيف من أبناء الجالية، وبمشاركة لافتة لعدد من الأدباء والشعراء والفنانين الإماراتيين.

وشهد الاحتفال حضور الشيخ منصور بن سرور بن محمد الشرقي، إلى جانب عدد من رؤساء الأندية السودانية في دولة الإمارات، في أجواء احتفالية مهيبة أحياها فنانون وشعراء من السودان والإمارات، عكست عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين. وبدأت فعاليات الاحتفال بعزف النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، أعقبه النشيد الوطني لجمهورية السودان، ثم توالت الفقرات التراثية الإماراتية والسودانية، إضافة إلى تقديم أغنيات وطنية من البلدين أكدت متانة الروابط التاريخية بين الشعبين، وعبرت عن امتنان الجالية السودانية، التي يقدر عددها بنحو 300 ألف شخص، لما تجده من حسن استقبال وكرم ضيافة في وطنها الثاني، دولة الإمارات.

وفي لوحة فنية جسدت تمازج الثقافتين، قدمت الفنانة الإماراتية سلامة المزروعي أغنية سودانية، فيما غنت الفنانة السودانية نهى الصادق أغنية إماراتية، في مشهد نال إعجاب الحضور. كما قدمت زهرات جمعية المرأة السودانية بأبوظبي عروضاً فلكلورية جمعت بين الرقصات التراثية الإماراتية والسودانية .