120 قبيلة تشارك في "مسيرة الاتحاد"

شهدت المواقع المخصصة لمسيرة الاتحاد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، توافد أبناء 120 قبيلة مشاركة في المسيرة راسمين بتواجدهم لوحة جماهيرية تعكس فخرهم وابتهاجهم بعيد الاتحاد الـ 54.

المشاركون أدوا أهازيج وطنية وعروضاً تراثية، وعبروا عن اعتزازهم بقيادتهم الرشيدة.

"البيان" تواجدت في الحدث حيث رصدت كلمات أبناء القبائل الذين أكدوا أن مسيرة الاتحاد، مسيرة خير ونماء وعطاء لا ينضب، وهي تمضي بتضامن وتكاتف أبناء الإمارات، من أجل تحقيق المزيد من التطور والرخاء والتقدم في مختلف المجالات.

ويشارك في المسيرة مواطنين يمثلون 120 قبيلة، هي: الأحباب، الأشخري، آل بالخيل، آل باوزير، بلحارث، البحارنة، البداه، البدواوي، آل بريك، البلوشي، بني تميم، بني حماد، بني شميلي، بني غيث، بني كتب، بني كعب، بني هاجر، آل بوحمير، البوسعيدي، آل بو عميم، آل بو مهير، الجابري، الجنبه، الحبوس، الحجري، الحساني، الحوسني، الحفيتي، الخزرجي، الخليفي، الخنيشي، الخواطر، الخوري، الدرامكه، الدروع، الدهامنه، الراشد، الرميثات، الرواشد، الريسي، الزبيدي، الزعاب، الزيودي، الساعدي، السالمي، السبوسي، السعدي، السقاطرة، السلامي، السناني، السمومحي، السيابي، الشامسي، الشحوح، الشكيلي، شمر، الصيعر، الصوافي، الطنيج، الظنحاني، الظهوريين، الظواهر، العبري، العدوي، العربان، العزيزي، العفار، العكبري، العلوي، آل علي، آل عمرو، العمودي، العنتلي، العوالق، العوامر، العوذلي، العيسائي، الغافري، الغفلي، القايدي، القبيسات، قحطان، آل كثير، الكرب، الكلباني، الكويتات، الكيومي، المحرمي، المرازيق، المرر، آل مره، المسافري، المسكري، المشاغين، المشجري، المعمري، المقابيل، المناصير، المناهيل، المنعي، المهره، النعيم، النقبيين، النهدي، النيادات، الهرمودي، الهمامي، الهنائي، الهنداسي، الهواشم، الواحدي، الوحشي، الياسي، اليافعي، اليحيائي، اليماحي.