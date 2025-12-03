شرطة الفجيرة توقف 16 متهوراً وتحجز 27 مركبة خلال عطلة عيد الاتحاد

نفّذت القيادة العامة لشرطة الفجيرة حملة أمنية مكثفة في منطقة الفقيت خلال عطلة عيد الاتحاد، أسفرت عن ضبط 17 شاباً متهور بين 28 نوفمبر و2 ديسمبر 2025، بعد ارتكابهم مخالفات جسيمة تهدد السلامة العامة، وعلى الصعيد المروري، أوضحت الشرطة أنه تم حجز 27 مركبة ارتكب أصحابها مخالفات مرورية خطرة.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أمنية مكثفة لشرطة الفجيرة لتعزيز الأمن ورفع مستوى الرقابة الميدانية، بما يضمن أجواء احتفالية آمنة لأفراد المجتمع.

وأوضحت الشرطة أن المتهورين تم إحالتهم إلى النيابة العامة جراء قيامهم بسلوكيات متهورة عرّضت حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر، حيث ارتكبوا سلوكيات تهدد السلامة العامة، من بينها استخدام أدوات الرش ومدافع المياه بطريقة غير أخلاقية، مؤكدة تطبيق القانون بحزم لردع أي ممارسات تخل بالنظام العام.

واشار الشرطة إلى تسجيل الإمارة 270 حادثاً خلال الفترة ذاتها، بينها 269 حادثاً بسيطاً وحادث واحد نتجت عنه إصابات، في حين تم حجز المركبات المخالفة بسبب ارتكاب أصحابها مخالفات خطرة.

وأكدت شرطة الفجيرة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها المكثفة لحماية المجتمع وضمان أجواء آمنة خلال الاحتفالات الوطنية، داعية الجمهور إلى الالتزام بالقوانين المرورية والتحلي بالسلوك الحضاري بما يعكس قيم الاتحاد ويعزز مكانة الدولة في ترسيخ الأمن والاستقرار.