الفقيت تستقطب آلاف الزوار في عيد الاتحاد

استقطبت منطقة الفقيت السياحية في دبا الفجيرة آلاف الزوار والمخيمين خلال احتفالات عيد الاتحاد الـ54، في أجواء طبيعية خلابة تمتزج فيها الجبال الشامخة بزرقة البحر، لتتحول إلى لوحة وطنية نابضة بالحياة، ازدانت سماؤها بالألعاب النارية، وتوشحت خيامها بأعلام الإمارات، وتزينت بالتشكيلات الضوئية التي عكست الفرح والفخر بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

وتُعد منطقة الفقيت واحدة من أبرز الوجهات السياحية في الدولة، لما توفره من مقومات سياحية وخدمات متكاملة تجعلها خياراً مثالياً للاستمتاع بأجواء الشتاء والفعاليات الوطنية في أجواء آمنة ومنظمة.

وشهدت الفقيت على مدار 5 أيام أجواء احتفالية مميزة، وسط تفاعل جماهيري كبير وأجواء وطنية مفعمة بالفخر والاعتزاز، في مشهد جسّد روح الوحدة والانتماء الوطني.

وحرصت بلدية دبا الفجيرة على تنظيم عمليات التخييم في منطقة الفقيت وفق إجراءات واشتراطات تضمن الصحة العامة والسلامة البيئية والمظهر الحضاري، مع توفير كافة الخدمات والتسهيلات لرواد المكان للاستمتاع بأجواء الشتاء، إلى جانب جاهزية فرق التفتيش لتلبية متطلبات المخيمين وتقديم خدمات نوعية للزوار.

وكثّفت شرطة الفجيرة إجراءاتها الميدانية عبر خطة انتشار أمني ومروري شاملة، لضمان انسيابية الحركة في المواقع الحيوية التي تشهد فعاليات ومظاهر احتفالية، بما يحقق أعلى مستويات الأمن والسلامة للمواطنين والمقيمين والزوار، ويعكس الصورة الحضارية للإمارة خلال هذه المناسبة الوطنية.

وعبر عدد من الزائرين للمنطقة عن فرحتهم بهذا اليوم المبهج في ربوع منطقة الفقيت الطبيعية، معبرين عن مشاعر الفخر والفرح بالذكرى الرابعة والخمسين لقيام الاتحاد.

وقالت المواطنة فاطمة محمد، إحدى الزائرات: اخترنا الفقيت لأنها تجمع بين جمال الطبيعة وروح الاحتفال، الأجواء هنا رائعة والخدمات متوفرة بشكل ممتاز.

وأضاف المواطن مايد جمعة، من سكان دبي: بوجود تنظيم شامل للمنطقة جعلنا نشعر بالراحة والأمان، وسط أجواء احتفالية وطنية مفرحة مليئة بالفعاليات والفقرات التي جعلتها وجهة مناسبة للاحتفال والاستجمام معاً.

أما الطفلة هند، فقالت: أحببت الخيام المزينة بالأعلام والأضواء، والألعاب النارية والأغاني والمسيرات الوطنية وشعرت بأنني في احتفال كبير.