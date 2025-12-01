«ذخر لكبار المواطنين» يشارك طلبة المدارس الاحتفاء بعيد الاتحاد

بحضور الشيخة روضة بنت مكتوم آل مكتوم شارك نادي ذخر لكبار المواطنين التابع لهيئة تنمية المجتمع بدبي احتفالية مدرسة المواكب بالبرشاء بعيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة، في فعالية وطنية حاشدة شهدت حضوراً تجاوز 3500 من الضيوف والأهالي والطلبة، في أجواء جسدت معاني الانتماء والولاء وروح الاتحاد، وعززت التواصل بين الأجيال دعماً لعام الأسرة. وعززت مشاركة كبار المواطنين من «نادي ذخر لكبار المواطنين» البعد المجتمعي للفعالية، حيث أتاح للطلبة فرصة التفاعل مع كبار المواطنين واستلهام الخبرات والتجارب، في تجسيد حي لربط الحاضر بالماضي.

وحضر الحفل أيضاً مريم بن ثنيه، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، التي ألقت كلمة أشادت فيها بأداء المدرسة وجودة تعليمها وتفرد مبادراتها. وأكدت أن التكامل بين الأسرة والمدرسة يمثل نموذجاً يحتذى في بناء جيل واع ومحب لوطنه، وقد أثنت خلال جولتها على الفعاليات على أداء الطلبة وشجعتهم على مواصلة التميز. كما شهدت الاحتفالية حضوراً فنياً وإعلامياً مميزاً، حيث شارك الفنان الإماراتي عبدالله بالخير، وصانع المحتوى محمد البلوشي المعروف بلقب «ونسني»، وتفاعل معهما الحضور في أجواء مفعمة بالبهجة الوطنية.

وحظيت الفعالية بمشاركة واسعة من المؤسسات الوطنية، إذ قدمت شرطة دبي عروضاً ومشاركات خاصة، فيما حضر الدفاع المدني ببرامج توعوية هادفة، وشارك طيران الإمارات بتجربة محاكاة لإجراءات السفر عاش من خلالها الطلبة والحضور تفاصيل رحلة جوية تعليمية تفاعلية.

وأسهمت شركة «تدوير» في تعزيز الوعي البيئي من خلال فعاليات مبتكرة موجهة للأطفال تدعو إلى إعادة التدوير والحفاظ على البيئة، كما شاركت هيئة الطرق والمواصلات (RTA) بتجارب تفاعلية تعرف من خلالها الطلبة والجمهور إلى مبادراتها وخدماتها.

وشكلت «حملة أبناء السويدي للحج والعمرة» إضافة إنسانية راقية تركت بصمة خير في نفوس الحضور، إلى جانب مشاركة «ماي دبي» التي قدمت في ركنها المخصص أنشطة تجمع بين التعليم والمتعة. كما سجل طلبة مركز راشد لأصحاب الهمم مشاركة إنسانية لافتة أضفت بعداً عاطفياً وداعماً لقيم الدمج والتمكين. وعلى مستوى الفعاليات، قدمت المدرسة أقساماً متنوعة عكست توجهات الدولة المستقبلية وتراثها العريق؛ حيث جسدت فعاليات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا رؤية الإمارات للمستقبل، في حين أعادت القرية التراثية الزوار إلى زمن الأجداد عبر أركان الغوص على اللؤلؤ والحناء والمخبوزات الشعبية والصقور والفنون الشعبية.