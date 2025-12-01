«راشد لأصحاب الهمم» يحتفي بعيد الاتحاد الـ 54 بفقرات ملهمة

بحضور الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، العضو المنتدب لمركز راشد لأصحاب الهمم، نظم المركز احتفالية وطنية مميزة بمناسبة عيد الاتحاد الـ54، وسط حضور واسع لشخصيات رسمية ودبلوماسية مرموقة، إلى جانب أصدقاء وداعمي المركز من مختلف القطاعات.

وشهد الحفل حضور معالي الشيخة لبنى القاسمي، ومرويس عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عزيزي للتطوير العقاري، إلى جانب عدد من السفراء والقناصل وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في الدولة، في مشاركة تعكس مكانة المركز كصرح إنساني وثقافي يحظى بتقدير محلي ودولي.

وشارك أيضاً في الاحتفال نخبة من الشخصيات الفنية والإعلامية، من بينهم الفنانة الكبيرة صفية العمري، والشاعر الإماراتي راشد شرار، والفنانة سوزان نجم الدين، والإعلامية بوسي شلبي، والفنانة أروى، الذين حرصوا على مشاركة أبناء المركز فرحتهم ودعم رسالة التمكين والدمج التي يتبناها.

وقدم طلاب مركز راشد فقرة تعبيرية مميزة بعنوان «نخلة الوطن» بمشاركة خاصة من دار الأوبرا المصرية، عبروا من خلالها عن حبهم للإمارات وروح الاتحاد، وسط تفاعل كبير من الحضور. كما شارك فريق اليولة الإماراتي في عرض تراثي يجسّد أصالة الموروث الوطني. وقدمت المصممة الإماراتية منى المنصوري عرض أزياء وطنياً خاصاً استوحته من رموز الهوية الإماراتية، بمشاركة النجوم الضيوف، فيما اختتم الحفل بوصلة غنائية وطنية للفنان الإماراتي عبدالله بالخير، الذي أشعل حماس الحضور بأغنياته الوطنية.

وشهدت الاحتفالية تنظيم معرض خاص على هامش الفعالية، شاركت فيه مجموعة من الشركات الداعمة للمركز، إلى جانب عرض منتجات ورش عمل طلاب المركز من أصحاب الهمم، والتي عكست مهاراتهم الإبداعية في مجالات الفنون والحرف اليدوية. وحظي المعرض بإقبال كبير من الضيوف الذين أشادوا بجودة الأعمال وقدرات الطلاب.

رسالة إنسانية

وبهذه المناسبة أعربت مريم عثمان، المدير العام لمركز راشد لأصحاب الهمم، عن سعادتها بنجاح الفعالية، قائلة إن الاحتفال بعيد الاتحاد وسط هذا الحضور الرفيع من أصحاب السعادة، والسفراء، والقناصل، وشركاء المركز وأصدقائه، يعكس تقديرهم للرسالة الإنسانية التي يحملها المركز وحرصهم على دعم أصحاب الهمم وتمكينهم.