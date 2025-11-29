أبوظبي تتزين بـ 6500 تشكيل مضيء

احتفاء بعيد الاتحاد الـ 54 وتماشياً مع الجهود المبذولة لتعزيز المشهد الجمالي للمدينة، زينت دائرة البلديات والنقل، ممثلة ببلدية مدينة أبوظبي، جزيرة أبوظبي والمدن الخارجية بـ6500 تشكيل ومجسم مضيء، مشاركة لأفراد المجتمع احتفالاتهم بهذه المناسبة الغالية، ونشر مظاهر الفرحة والبهجة في مختلف الأرجاء.

تم تركيب زينة عيد الاتحاد في العديد من الشوارع الرئيسة، والمناطق الأكثر حيوية وإقبالاً من الجمهور، وعدد من الدوارات والجسور داخل وخارج جزيرة أبوظبي، يتصدرها شارع كورنيش أبوظبي، الذي يشهد توافداً كبيراً من أفراد المجتمع للتعبير عن احتفالهم بهذا اليوم، بجانب العديد من المناطق بالمدن الخارجية، والطرق السريعة مثل شارع الخليج العربي، شارع الشيخ زايد، شارع الملك عبدالله، وغيرها.

وتشكل المجسمات المضيئة لوحات فنية متكاملة، ذات ألوان متنوعة ومتناغمة، تجسد المعاني الوطنية النبيلة، وقيم وروح الاتحاد، وتعبر عن اعتزاز وابتهاج أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها باليوم الوطني.

وتتميز زينة العام الجاري بعدد من التشكيلات المتحركة، والمجسمات ثلاثية الأبعاد، ووحدات الإنارة المتحركة بشكل عمودي بألوان علم الإمارات «الأحمر، الأخضر، الأبيض»، وكذلك الآلاف من وحدات الإنارة الوميضية، التي تم تثبيتها على المجسمات والتشكيلات الهندسية المضيئة لتعطي مشهداً أكثر بهجة.

كما تتضمن الزينة مجسمات ثلاثية الأبعاد تم تثبيتها بدءاً من مستوى سطح الأرض، ومجسمات معلقة ثلاثية الأبعاد، وكذلك مجسمات للرقم 54، بجانب أحبال ضوئية معلقة بعرض الطريق على شكل ستائر من الإنارة، تزين العديد من الشوارع والجسور، أبرزها كورنيش أبوظبي وجسر المقطع.

وتجسد اللوحات المضيئة عبارات معبرة عن المناسبة الغالية، مثل: «عاش اتحاد إماراتنا»، «عاش العلم يا إماراتنا»، «عيشي بلادي»، «قوتنا عزتنا»، «وطن الأمان»، «نفديك بالأرواح يا وطن»، وغيرها من الكلمات والعبارات الوطنية التي تواكب المناسبة.

والتي تزينت جميعها بالرقم (54) للدلالة على عدد سنوات قيام دولة الاتحاد، وكذلك تشكيلات تجسد عناصر من التراث الإماراتي، مثل الصقور والخيول والمباني والقلاع القديمة، وغيرها.