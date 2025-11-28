احتفالات الفجيرة تجسد معاني الانتماء والهوية الوطنية

نظمت أربع جهات محلية في إمارة الفجيرة احتفالاً مشتركاً بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات، في فعالية جسدت معاني الاتحاد وأبرزت قيم الانتماء والهوية الوطنية.

وشاركت في التنظيم كل من هيئة الفجيرة للبيئة، منطقة الفجيرة للصناعات البترولية، وبرنامج الفجيرة للتميز الحكومي، ومجلس سيدات أعمال الفجيرة.

وتضمن الحفل عروضاً فنية وتراثية واستعراضات طلابية، إلى جانب عرض مميز للشرطة العسكرية وخيالة شرطة الفجيرة حاملين أعلام الدولة، ومعزوفات موسيقية من أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، واختتمت الفعاليات بمسرحية «رحلة عبر الزمان» التي جسدت حياة الأجداد وجهودهم في حماية البيئة واستدامة الموارد.

كما صاحب الاحتفال معرض تراثي للحرف اليدوية والمهن الأصيلة، وسط حضور كبير من المواطنين والمقيمين الذين عبروا عن مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن وقيادته الحكيمة.