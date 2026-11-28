تحتفي بلدية الفجيرة بإحياء ذكرى «عيد الاتحاد» من خلال برنامج احتفالي حافل بالفعاليات التراثية والفنية والمجتمعية، ويضم 12 فعالية وفقرة متنوعة موزعة على 4 مواقع احتفالية على مدار ثلاثة أيام متتالية، وذلك في إطار حرصها على مشاركة المجتمع فرحة هذه المناسبة الوطنية الغالية وتعزيز قيم الولاء والانتماء في مختلف مناطق الإمارة.

وشهدت مدينة محمد بن زايد أولى الاحتفالات، كافتتاحية لسلسلة الفعاليات، التي انطلقت مساء أول أمس الجمعة، بعروض عسكرية ومعزوفات وطنية ومشاركات متميزة لمدارس ورياض الأطفال من خلال الرقصات الوطنية والشعبية والتراثية، إلى جانب عرض فن «الزهبة» وفقرات موسيقية قدمتها أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة.

ولإثراء الجانب التفاعلي مع الجمهور، تضمن البرنامج ثلاث فقرات للأسئلة والمسابقات الترفيهية، من بينها فقرة مخصصة بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني لتعزيز الوعي المجتمعي بروح تفاعلية تجمع بين التثقيف والترفيه.

كما انطلقت فعاليات مركز إسعاد المتعاملين في فرع مسافي بمجلس مسافي بعرض للفرقة الحربية في ثلاث فترات مختلفة لإضفاء أجواء تراثية أصيلة، بمشاركات طلابية وفقرات راقصة معبرة عن أجواء احتفالية سعيدة باليوم الوطني، فضلاً عن المسابقات والأنشطة التفاعلية التي جذبت الجمهور.

وتستمر الأجواء الوطنية أيضاً في مركز إسعاد المتعاملين بفرع البلدية في منطقة الطويين، في ساحة الاحتفالات خلف الدفاع المدني، وتتضمن عروضاً فلكلورية تعبر عن أصالة وتراث الإمارات، ومشاركات احتفالية تمزج الرقص والموسيقى التي تصدح بأغانٍ وطنية مليئة بالحماس.

وتختتم الفعاليات غداً الأحد 29 نوفمبر في مركز إسعاد المتعاملين بفرع قدفع، بفقرات متنوعة بين أهازيج وقصائد شعرية وطنية، ورقص اليولة، وتخلل الاحتفال تقديم القهوة الإماراتية والمأكولات الشعبية.

وتندرج هذه الاحتفالات ضمن برنامج متكامل تنظمه البلدية في مختلف المواقع لإتاحة الفرصة للجمهور للحضور ومشاركتهم فرحة اليوم الوطني، وشمل الاحتفال الافتتاحي بمدينة محمد بن زايد ومركز إسعاد المتعاملين في مسافي، فيما تتواصل الفعاليات في باقي الفروع.

وازدانت مواقع الاحتفال بأركان المأكولات والمشروبات الشعبية ومشاركات أصحاب المشاريع ورواد الأعمال الشباب، الذين عرضوا منتجاتهم وسط إقبال كبير من الزوار، في مشهد عكس روح التلاحم المجتمعي والاحتفاء بالموروث الوطني.

واحتفاءً بهذه المناسبة الوطنية الغالية، اجتمعت القلوب على حب الإمارات، في فعاليات جسدت قيم الاتحاد ورسخت معاني الولاء والانتماء، مؤكدة أن حب الوطن إرث تتناقله الأجيال وفخر يسكن وجدان أبناء الإمارات.