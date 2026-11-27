بعد 55 عاماً على قيام الاتحاد، تتواصل مسيرة دولة الإمارات بأجيال نشأت في ظل منجزاتها، وتستعد اليوم للمشاركة في صناعة مستقبلها بوصفهما امتداداً لمسيرة البناء، لكن بأدوات تجمع بين التكنولوجيا والابتكار والعمل المجتمعي، وتعكس تحولاً في أساليب التعبير عن الانتماء الوطني، من الاحتفاء بالإنجازات إلى الإسهام في استدامتها وتطويرها.

وفي الوقت الذي ارتبطت فيه الأجيال السابقة بمراحل التأسيس والبناء والتحولات الكبرى التي شهدتها الدولة، نشأ الجيلان الجديدان في بيئة تتسم بالتطور الرقمي وتسارع الابتكار وتوافر فرص التعلم والمعرفة، ما يفتح تساؤلات حول طبيعة الدور الذي يمكن أن يؤديه كل منهما في المرحلة المقبلة، وكيف تستطيع المؤسسات التعليمية تحويل طاقاتهما واهتماماتهما إلى إسهامات ملموسة في خدمة المجتمع.

انتماء متجدد

أكد الدكتور أحمد العموش، أستاذ علم الاجتماع التطبيقي في جامعة الشارقة، أن اختلاف وسائل التعبير عن الانتماء بين الأجيال لا يعني اختلاف قوة ارتباطها بالمجتمع، موضحاً أن جيل Z وجيل Alpha يعيشان في بيئة تختلف جذرياً عن البيئة التي نشأت فيها الأجيال السابقة، ما يجعل من الطبيعي أن تتطور الأدوات التي يستخدمانها للتعبير عن مشاعرهما وقيمهما ومشاركتهما المجتمعية.

وأشار إلى أن الانتماء لدى الجيل الرقمي يمكن أن يظهر في أشكال متعددة، من بينها المبادرات التطوعية، والدفاع الواعي عن صورة الوطن في الفضاء الرقمي، والمشاركة في القضايا البيئية والمجتمعية، وإنتاج محتوى يعكس الهوية الثقافية، مؤكداً أن هذه الممارسات تكتسب قيمتها عندما تكون نابعة من وعي ومسؤولية، وليس من الرغبة في تحقيق الانتشار أو التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى أن التحدي الحقيقي أمام المؤسسات التعليمية والأسر لا يتمثل في مطالبة الأجيال الجديدة بالتعبير عن حب الوطن بالطريقة نفسها التي اعتادتها الأجيال السابقة، بل في مساعدتها على فهم القيم التي قام عليها الاتحاد، وفي مقدمتها التعاون والتكافل والمسؤولية والعمل المشترك، وإتاحة الفرصة لها لتجسيد تلك القيم بأساليب تتناسب مع واقعها واهتماماتها.

من جهته، أوضح المهندس مينا غالي، المتخصص في التكنولوجيا والأمن السيبراني، أن التكنولوجيا أتاحت أمام جيل Z وجيل Alpha وسائل غير مسبوقة للمشاركة في خدمة المجتمع، إذ أصبح بإمكان الطالب تطوير تطبيق رقمي أو تصميم حل يعتمد على الذكاء الاصطناعي أو إنتاج محتوى معرفي يصل إلى جمهور واسع، من دون الحاجة إلى إمكانات كانت تتطلب في السابق مؤسسات متخصصة وموارد كبيرة.

وأشار إلى أن الاحتفاء بعيد الاتحاد يمكن أن يتحول إلى فرصة لإطلاق تحديات ابتكارية داخل المدارس والجامعات، تستهدف تطوير حلول لقضايا واقعية، مثل ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، ودعم أصحاب الهمم، وتحسين جودة الحياة، والحفاظ على البيئة، وتبسيط الخدمات المجتمعية، بما يمنح الطلبة فرصة لربط مهاراتهم التقنية بمسؤولياتهم تجاه المجتمع.

وشدد على أن القيمة الحقيقية لهذه المبادرات لا تقاس بعدد المشروعات المشاركة أو مدى تطور الأدوات المستخدمة، وإنما بقدرتها على معالجة احتياجات فعلية وإحداث أثر يمكن قياسه، لافتاً إلى أهمية أن تتبنى المؤسسات التعليمية المشروعات الواعدة وتساعد أصحابها على تطويرها واختبارها، حتى لا تنتهي الأفكار بانتهاء المناسبة الوطنية.

قيم الاتحاد

وأكدت الدكتورة غدير أبوشمط، مديرة مدرسة الخليج الدولية، أن المدرسة تمثل البيئة الأولى التي يستطيع فيها جيل Alpha ممارسة قيم الاتحاد بصورة يومية، من خلال التعاون بين الطلبة، واحترام الاختلاف، وتحمل المسؤولية، والمشاركة في المبادرات الجماعية، موضحة أن ترسيخ الانتماء لا يتحقق بمجرد تنظيم الفعاليات الوطنية، وإنما من خلال الخبرات والمواقف التي يعيشها الطالب طوال العام الدراسي.

وأوضحت أن الاحتفال بعيد الاتحاد يمكن أن يتحول من نشاط تقليدي إلى تجربة تعليمية متكاملة، يشارك فيها الطلبة في تصميم المبادرات وتنظيم الأنشطة وتقديم أفكار تخدم مجتمعهم المدرسي، بحيث لا يقتصر دورهم على الحضور والمشاهدة، بل يصبحون مسؤولين عن التخطيط والتنفيذ وتحقيق النتائج.

هوية رقمية

وقالت موزة محمد سالم المزروعي، معلمة دراسات اجتماعية، إن جيل Alpha يحتاج إلى أساليب تعليمية تتناسب مع طبيعة البيئة الرقمية التي نشأ فيها، موضحة أن ربط تاريخ الاتحاد بحياة الطلبة اليومية يساعدهم على إدراك أن القيم التي أسهمت في بناء الدولة ما زالت حاضرة في مختلف جوانب المجتمع، وإن اختلفت صور تطبيقها.

وأشارت إلى أن من الممكن توظيف الألعاب التعليمية والمحاكاة الرقمية والمشروعات التفاعلية في تقديم قصة الاتحاد، بحيث يشارك الطلبة في اكتشاف العلاقة بين القرارات التاريخية والإنجازات التي يعيشونها اليوم، بدلاً من الاكتفاء بتلقي المعلومات وحفظ التواريخ والأحداث.

وأكدت أن توظيف التكنولوجيا يجب ألا يكون هدفاً بحد ذاته، وإنما وسيلة لتعميق الارتباط بالهوية الوطنية، موضحة أن الأنشطة التي تجمع بين المعرفة التاريخية والعمل الجماعي والإبداع تمنح الطلبة فرصة لفهم الاتحاد باعتباره تجربة مستمرة في التعاون وبناء المستقبل، وليس مجرد حدث تاريخي يُحتفى به مرة واحدة كل عام.

ورأت التربوية الدكتورة فاطمة الظاهري، أن العمل التطوعي والمبادرات المجتمعية يمثلان مساحة مهمة يلتقي فيها جيل Z وجيل Alpha حول قيم الاتحاد، رغم اختلاف مراحلهما العمرية واهتماماتهما، مشيرة إلى أن مشاركة طلبة الجامعات والمدارس في مشروعات مشتركة تتيح تبادل الخبرات وتنمية مهارات القيادة والتعاون والمسؤولية.

وأوضحت أن جيل Z يستطيع توظيف خبراته التقنية والتنظيمية في قيادة المبادرات، فيما يمكن لجيل Alpha المشاركة بأفكار إبداعية وأنشطة تتناسب مع مرحلته العمرية، مؤكدة أن الجمع بين الجيلين في مشروعات تخدم المجتمع يمنحهما تجربة عملية لمعنى الاتحاد القائم على تكامل الجهود وتوحيد الأهداف.

ودعت المؤسسات التعليمية إلى تبني مبادرات مشتركة تستمر بعد انتهاء احتفالات عيد الاتحاد، مثل المشروعات البيئية وحملات القراءة وبرامج الدعم المجتمعي، مع تحديد أهداف واضحة لكل مبادرة، حتى يشعر المشاركون بأن مساهماتهم تحدث تغييراً ملموساً، وأن مسؤوليتهم تجاه المجتمع لا ترتبط بمناسبة محددة.

طموح جامعي

كما أوضحت الطالبة الجامعية مريم المهيري، أن الاحتفال بعيد الاتحاد بالنسبة إلى جيلها لا يقتصر على استذكار ما تحقق خلال العقود الماضية، بل يرتبط أيضاً بالتفكير في الفرص والمسؤوليات التي تنتظر الفتيات خلال المرحلة المقبلة، موضحة أن أكثر ما يميز جيلها هو قدرتهن على الوصول إلى المعرفة والتواصل مع العالم وتطوير أفكار يمكن تحويلها إلى مشروعات عملية.

وقالت المهيري: إن الشباب يستطيعون التعبير عن انتمائهم من خلال التفوق في تخصصاتهم، والمشاركة في الأبحاث والمشروعات الريادية، وتوظيف التكنولوجيا في تطوير حلول تخدم المجتمع، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى المشاركة في مشروع تقني يترك أثراً حقيقياً ويسهم في تحسين حياة الناس.

أما الطالبة ريم عبدالله، فترى أن حب الإمارات يمكن التعبير عنه بأعمال بسيطة تبدأ من المدرسة والمنزل، مثل المحافظة على البيئة، ومساعدة الآخرين، واحترام المعلمين والزملاء، والمشاركة في الأنشطة التي تجعل المدرسة والمجتمع مكاناً أفضل للجميع.

وقالت إنها تحب استخدام التكنولوجيا والرسم والتصميم للتعبير عن أفكارها، وتتمنى أن تشارك مستقبلاً في ابتكار روبوت يساعد كبار السن أو أصحاب الهمم، موضحة أنها تتخيل الإمارات بعد سنوات طويلة دولة أكثر تطوراً، تستخدم فيها التكنولوجيا لحماية البيئة وتسهيل حياة الناس.