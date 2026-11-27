ورثنا من الآباء وطناً موحداً.. وعلينا أن نورث الأجيال القادمة مجتمعاً أكثر وعياً وتماسكاً

لم يشهدوا لحظة إعلان الاتحاد، ولم يعيشوا التحديات التي واجهت الآباء المؤسسين في بناء الدولة، لكنهم ولدوا في وطن أصبحت فيه الإنجازات الكبيرة جزءاً من تفاصيل حياتهم اليومية، والفرص التي كانت أحلاماً للأجيال السابقة واقعاً يفتح أمامهم أبواب المستقبل.

ويشكل الشباب نحو 50% من إجمالي سكان دولة الإمارات، بواقع 5 ملايين شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 15 و35 عاماً، من بينهم نحو 500 ألف شاب وشابة من المواطنين الإماراتيين، يمثلون 10% من إجمالي الشباب في الدولة، مقابل نحو 4.5 ملايين شاب وشابة من المقيمين من مختلف الجنسيات، بنسبة 90%، وفق بيانات كشفت عنها المؤسسة الاتحادية للشباب خلال ورشة التخطيط الاستراتيجي لتحديث الأجندة الوطنية للشباب في نوفمبر 2025، وتعكس هذه الأرقام الثقل الديموغرافي للشباب في المجتمع الإماراتي، وأهمية الاستثمار في تعليمهم وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم، بما يعزز مشاركتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويرفع جاهزيتهم لمتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل.

وبين جيل صنع الاتحاد وجيل نشأ في ظله، تبرز مسؤولية جديدة تتجاوز الاحتفال بالمناسبة الوطنية إلى المحافظة على المكتسبات، وتعزيز تماسك المجتمع، والمشاركة في صناعة مستقبل الدولة.

وبمناسبة عيد الاتحاد الـ55 لدولة الإمارات، أفاد أعضاء مجلس شباب جمعية توعية ورعاية الأحداث، بأن الانتماء الوطني لا يقتصر على المشاعر والشعارات، وإنما ينعكس في السلوك اليومي، واحترام القانون، وخدمة المجتمع، وحماية النشء من المخاطر، والمحافظة على الهوية الوطنية في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.

ورأى الشباب أن مسؤولية جيلهم تختلف عن مسؤولية الأجيال التي عاصرت التأسيس؛ فبينما انشغل الآباء ببناء مؤسسات الدولة وترسيخ دعائم الاتحاد، يبذل الشباب اليوم جهوداً حثيثة فيما يتعلق بحماية القيم المجتمعية.

وأكد فيصل الشامسي، أن عيد الاتحاد الـ55 يمثل مناسبة وطنية لاستحضار مسيرة الآباء المؤسسين، والتأمل في حجم المسؤولية التي تقع على عاتق الأجيال الجديدة للمحافظة على ما تحقق من إنجازات، مشيراً إلى أن الشباب الإماراتي لم يعاصر البدايات، لكنه نشأ في ظل دولة جعلت من الاتحاد أساساً للاستقرار والتنمية والتقدم، ووفرت لأبنائها فرصاً واسعة للتعليم والعمل والابتكار والمشاركة في صناعة المستقبل.

وأوضح أن مسؤولية الشباب اليوم لا تقتصر على الاعتزاز بتاريخ الوطن أو الاحتفاء بمنجزاته، وإنما تمتد إلى ترجمة قيم الاتحاد إلى سلوك ومبادرات ومواقف يومية تعزز تماسك المجتمع، وتحافظ على هويته، وتسهم في حماية أفراده، مؤكداً أن قوة الاتحاد لا تقاس فقط بما تحقق من مشروعات وإنجازات، بل أيضاً بقدرة الأجيال المتعاقبة على المحافظة على القيم التي قام عليها.

إرث المؤسسين

بدورها، قالت سارة محمد الياسي: إن أبناء الجيل الحالي ولدوا في دولة موحدة تمتلك مؤسسات متقدمة وفرصاً واسعة في التعليم والعمل والابتكار، وهو ما يجعل من الضروري تعريف الشباب بحجم التحولات التي شهدتها الإمارات منذ قيام الاتحاد، حتى لا تتحول المكتسبات التي ينعمون بها إلى أمور اعتيادية لا يدركون قيمتها.

وأوضحت أن الجيل الذي لم يعش مرحلة التأسيس يحتاج إلى الاقتراب من قصص الآباء والأجداد، والتعرف إلى طبيعة الحياة قبل الاتحاد، والتحديات التي واجهت بناء الدولة، مشيرة إلى أن فهم التاريخ لا ينبغي أن يقتصر على حفظ التواريخ والأحداث، بل يجب أن يمتد إلى إدراك القيم التي قامت عليها تجربة الاتحاد، وفي مقدمتها التعاون والتكافل ووحدة المصير.

وأكدت ميرة جلال البلوشي أن الاحتفال بعيد الاتحاد يمثل مناسبة وطنية تجمع أفراد المجتمع، لكن المعنى الحقيقي للانتماء يظهر في المواقف اليومية التي قد تبدو بسيطة، مثل احترام الآخرين، والمحافظة على الممتلكات العامة، والالتزام بالقوانين، ومساعدة المحتاجين، والمشاركة في الأعمال التطوعية.

حماية النشء

من جهتها، رأت عائشة عبداللطيف البنا، أن حماية النشء من السلوكيات السلبية تمثل إحدى الصور المهمة للمسؤولية المجتمعية التي ينبغي أن يتحملها الشباب، موضحة أن التحديات التي تواجه المراهقين اليوم لم تعد تقتصر على البيئة المحيطة بهم، وإنما امتدت إلى العالم الرقمي بما يحمله من مؤثرات ومحتويات قد تنعكس على سلوكهم وقراراتهم.

مسؤولية

من جانبه، أكد حمدان أحمد النقبي، أن الأجيال الجديدة تعيش جانباً كبيراً من حياتها عبر المنصات الرقمية، الأمر الذي يفرض مفهوماً أوسع للمسؤولية الوطنية، يشمل طريقة استخدام التكنولوجيا، ونوعية المحتوى الذي ينشره الشباب، ومدى قدرتهم على التمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة.

وأوضح أن المحافظة على الهوية الوطنية لا تتعارض مع الانفتاح على العالم أو الاستفادة من التقنيات الحديثة، وإنما تتطلب امتلاك الوعي الذي يمكّن الشباب من التفاعل مع الثقافات المختلفة مع الاعتزاز بلغتهم وقيمهم وتاريخهم.

بدوره، أكد أحمد خميس الشحي، أن أفضل هدية يمكن أن يقدمها الشباب لوطنهم في عيد الاتحاد هي مبادرة تترك أثراً ملموساً في حياة الآخرين، مشيراً إلى أن الاحتفالات الوطنية يمكن أن تشكل نقطة انطلاق لمشروعات تطوعية وتوعوية تستمر طوال العام.

واقترح إطلاق مبادرات شبابية تستهدف مساعدة الطلبة الأصغر سناً على اكتساب المهارات الحياتية والرقمية، وتنظيم لقاءات بين الشباب وكبار المواطنين للاستماع إلى تجاربهم وذكرياتهم عن مراحل تطور الدولة، بما يعزز التواصل بين الأجيال وينقل التاريخ الوطني من الكتب إلى التجارب الإنسانية.

وأوضح أن إشراك الشباب في تصميم المبادرات وتنفيذها وتقييم نتائجها يمنحهم إحساساً أكبر بالمسؤولية، ويجعلهم أكثر إدراكاً لقدرتهم على إحداث تغيير إيجابي.

وقالت شما يوسف الخياط: إن الاحتفال بمرور 55 عاماً على قيام الاتحاد يفتح أمام الشباب سؤالاً مهماً حول الصورة التي يريدون أن تكون عليها الإمارات بعد عشرين أو ثلاثين عاماً، والدور الذي يتعين عليهم القيام به منذ اليوم للمساهمة في تحقيق تلك الصورة.

وأوضحت أن الأجيال السابقة تركت للشباب إرثاً كبيراً من الإنجازات والفرص، وأن مسؤولية الجيل الحالي لا تقتصر على الاستفادة منها، وإنما تشمل تطوير قدراته العلمية والمهنية، وتعزيز ثقافة الابتكار، والمساهمة في إيجاد حلول للتحديات المجتمعية والبيئية والتكنولوجية.