احتفت وزارات ومؤسسات ودوائر عدة في الدولة بعيد الاتحاد الـ55 بحضور عدد من المديرين والمسؤولين، وسط أجواء وطنية وتراثية عكست مشاعر الفخر والاعتزاز بمسيرة الاتحاد، والولاء للوطن والقيادة الرشيدة.

وتضمنت الاحتفالات فعاليات وأنشطة وطنية وتراثية استحضرت قيم الاتحاد والهوية الإماراتية.

وشهد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، احتفالات الدائرة بمناسبة عيد الاتحاد الـ55.

تضمن برنامج الاحتفالات، الذي أقيم في مقر الدائرة بحضور موظفيها ومراجعيها، عروضاً وطنية ومسابقات تراثية تهدف إلى التعريف بتاريخ دولة الإمارات وعادات المجتمع الإماراتي وتقاليده.

وهنّأ الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي القيادة الرشيدة وأبناء دولة الإمارات والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة، مؤكداً أن عيد الاتحاد الـ55 يمثل محطة بارزة في مسيرة الدولة التي أصبحت نموذجاً رائداً في البناء والتنمية، بفضل قيادة طموحة آمنت بقدرات أبنائها، الذين حافظوا على مكتسبات الوطن وأسهموا بإخلاصهم ووفائهم لإرث الآباء المؤسسين في تحقيق طموحاته.

كما حضر الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، الحفل الفني الوطني الذي نظمته كليات التقنية العليا احتفاء بعيد الاتحاد الـ55.

استعرض الحفل مسيرة دولة الإمارات منذ التأسيس، وما حققته من إنجازات في مختلف المجالات، مجسداً قيم الانتماء والولاء والاعتزاز بالهوية الوطنية، وتواصل مسيرة البناء والتنمية بين الأجيال.

بدأ الحفل بتقديم عرض فني وطني عنوانه (من أثر القدم، إلى أثر النجم)، استعرض مسيرة دولة الإمارات منذ زمن الأجداد، مروراً بقيام الاتحاد على يد الآباء المؤسسين، وصولاً إلى إنجازات الدولة وتطلعاتها المستقبلية، مجسداً قيم الأصالة والصبر والعزيمة.

وتحت رعاية وحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، نظمت جمعية توعية ورعاية الأحداث، بالتعاون مع جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، حفلاً وطنياً كبيراً بمناسبة عيد الاتحاد الخامس والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في متحف عجمان.

شهد الحفل حضوراً واسعاً تقدمه الشيخ سهيل بن حشر بن دلموك آل مكتوم، والشيخ عبدالله بن سعيد النعيمي، ومحمود أحمد الهاشمي، المدير العام لدائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، وأحمد حسن الفورة، رئيس مجلس إدارة جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، ومنى صقر المطروشي مدير عام جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، وحمد بن حمدان المطروشي، وطارق العوضي، مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، ورائد الزعابي، مدير إدارة الدفاع المدني، وعبدالله سعيد النعيمي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ومديري الجهات الحكومية والخاصة، ورؤساء جمعيات ذات النفع العام، وأعضاء مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، فضلاً عن حضور غفير من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور الذين توافدوا للمشاركة في هذه المناسبة الوطنية.

ورحّب معالي الفريق ضاحي خلفان تميم بالحضور في هذا المحفل الوطني العزيز بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لقيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، مستذكراً بكل فخر واعتزاز مسيرة الآباء المؤسسين، وفي مقدمتهم المغفور لهما بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وإخوانهما حكام الإمارات المؤسسون، الذين أرسوا دعائم اتحاد راسخ أصبح نموذجاً عالمياً للوحدة والتلاحم والنهضة والإنجاز.

وأكد معاليه أن مسيرة العطاء والإنجاز تتواصل اليوم في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، مستلهمين رؤية القيادة التي جعلت الإنسان محور التنمية، والأسرة أساس المجتمع، والشباب ركيزة المستقبل.

وأشار معالي الفريق ضاحي خلفان تميم إلى الخصوصية التي يكتسبها احتفال هذا العام تزامناً مع أجواء «عام الأسرة 2026» تحت شعار «نماء وانتماء»، والذي يكرّس دور الأسرة المحوري في بناء القيم المشتركة وتعزيز الروابط المتينة الممتدة عبر الأجيال. وأوضح معاليه أن الانتماء للوطن يتجاوز حدود المشاعر والاحتفالات الموسمية ليتجسد واقعاً ملموساً في الممارسات اليومية، ويتم غرسه في نفوس الأبناء من قيم الاعتزاز بالهوية الوطنية، والاحترام، والمسؤولية، والتسامح، والتعاون، مشدداً على أن رحلة الانتماء تبدأ من الأسرة، وبترابط أجيالها يستمر نماء المجتمع وتقدمه.

ووجّه معاليه رسالة أبوية ملهمة إلى الطلبة والطالبات، مخاطباً إياهم باعتبارهم ثروة الوطن الحقيقية، وامتداد مسيرة الاتحاد وحملة رايته في المستقبل، داعياً إياهم إلى الاعتزاز بهويتهم الوطنية والتمسك بقيمهم الأصيلة، واتخاذ العلم والمعرفة والعمل والإبداع طريقاً لخدمة الوطن ورفعته، ومؤكداً أن حب الوطن ليس مجرد كلمات تُردد، بل هو عمل دؤوب وإخلاص ومسؤولية ومشاركة فاعلة في صناعة إنجازاته.

واختتم معاليه كلمته بتجديد العهد والولاء للقيادة الرشيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار، موجهاً شكره وتقديره للحضور الكريم كافة على تشريفهم ومشاركتهم، ولكل من أسهم في تنظيم وإنجاح هذا الاحتفال الوطني، داعياً الله أن تبقى الإمارات عزيزة شامخة، ويدوم اتحادها مصدر فخر وإلهام، وتظل أسرها متماسكة وأجيالها معتزة بهويتها وانتمائها.

وتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من الفقرات الوطنية والتراثية التي عكست عمق الانتماء وروح الاتحاد، حيث استمتع الحضور بعرض أوبريت «أبوي حميد»، تلتها فقرة تراثية وشعرية ألقاها الشاعر حمد بن سيف سليمان الشامسي، في حين قدم طلاب مدرسة الحكمة الخاصة بعجمان لوحة وطنية معبرة نالت استحسان الحضور. كما شهد الحفل فقرة وطنية مميزة قدمها الأبناء من أصحاب الهمم بمشاركة فرقة الشاعر الحربية، في لوحة جسدت التلاحم المجتمعي والاعتزاز بالموروث الإماراتي الأصيل. وفي ختام الفعاليات، جرى تكريم الشركاء والجهات الداعمة والمساهمة في إنجاح هذا الحدث الوطني، تقديراً لجهودهم ودورهم الفاعل في تعزيز الشراكة المجتمعية وترسيخ القيم الوطنية لدى النشء.

مشاعر الفخر

كما احتفت القيادة العامة لشرطة دبي بعيد الاتحاد الـ55 بحضور عدد من كبار الضباط والمسؤولين، ومنتسبي الشرطة من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

حضر الاحتفال اللواء حارب الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، واللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء طارق تهلك، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، واللواء عيد محمد ثاني حارب، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، إلى جانب عدد من مديري الإدارات العامة والضباط والموظفين.

تضمن الاحتفال فعاليات وأنشطة وطنية وتراثية استحضرت قيم الاتحاد والهوية الإماراتية، وعكست مشاعر الفخر بالمسيرة الاتحادية، وعززت روح الانتماء والولاء للوطن وقيادته.

وقال اللواء حارب الشامسي: إن عيد الاتحاد يمثل مناسبة وطنية لاستذكار رؤية الآباء المؤسسين وجهودهم في إرساء دعائم اتحاد قوي ومتماسك، ووضع أسس نهضة وطنية تواصل القيادة الرشيدة مسيرتها برؤى طموحة وإنجازات متواصلة.

وحدة وانتماء

كما أكد معالي سعيد بن محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، أن الاحتفال بعيد الاتحاد الخامس والخمسين لدولة الإمارات وقيام الاتحاد وتأسيس الدولة في الثاني من ديسمبر عام 1971، في مناسبة وطنية تجسد قيم الوحدة والانتماء والفخر بالهوية الإماراتية، نستحضر فيها بكل فخر واعتزاز حكمة الآباء المؤسسين، وفي مقدمتهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذين أرسوا دعائم دولة تقوم على الوحدة والتلاحم والعطاء.

وقال معاليه: «لقد كان لي شرف معايشة محطات من مسيرة الاتحاد، وشهدت من قرب كيف تحولت طموحات الآباء المؤسسين إلى نهضة حضارية شاملة، تتواصل إنجازاتها اليوم في ظل قيادتنا الرشيدة، التي جعلت من الإنسان محور التنمية وغايتها».

وأضاف أن قيم الخير والعطاء والتكافل الإنساني جزء أصيل من الهوية الإماراتية، وإرث وطني نعتز به ونستلهم منه رسالتنا في العمل الخيري والإنساني، مؤكداً أن الوفاء للوطن يتجسد في الإخلاص في العمل والمحافظة على مكتسباته والإسهام في بناء مستقبله.

ورفع معاليه بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وشعب الإمارات، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن تظل راية الاتحاد خفاقة بالعز والمجد.

أجواء وطنية

واحتفلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في مقرها بدبي، ومكاتبها التمثيلية في إمارات الدولة، بعيد الاتحاد الــ 55، بمشاركة قيادات الوزارة والموظفين، وسط أجواء وطنية وتراثية عكست مشاعر الفخر والاعتزاز بمسيرة الاتحاد، والولاء للوطن والقيادة الرشيدة.

وأكدت الوزارة أن عيد الاتحاد مناسبة وطنية للفخر والاعتزاز بمسيرة دولة الإمارات، واستذكار المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين، الذين وحّدوا الإرادة وأرسوا دعائم دولة راسخة أصبحت نموذجاً في التنمية والريادة، وأن مسيرة الاتحاد تواصل تقدمها بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وجدد موظفو الوزارة العهد بمواصلة العمل والعطاء وخدمة الوطن والمجتمع، والإسهام في دعم مسيرة القطاع الصحي وتعزيز جودة الحياة.

وتضمنت فعاليات الاحتفال فقرات وطنية وتراثية، قدمت خلالها شرطة دبي عرضاً للسيارات الفارهة وآخر للكلاب البوليسية، إلى جانب فقرة للفرقة الموسيقية، في حين شاركت الفرقة الحربية في الاحتفال الذي شمل مسابقات وفقرات متنوعة.

وجسد برنامج الاحتفال حرص الوزارة على إبراز الموروث الإماراتي كجزء من الهوية الوطنية، وترسيخ قيم التلاحم والانتماء في بيئة العمل، بما يعكس مكانة عيد الاتحاد في وجدان أفراد المجتمع.

تكريم

كما احتفت جامعة حمدان بن محمد الذكية بالمناسبة، بحضور أسرة الجامعة، في أجواء وطنية جسّدت قيم الولاء والانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية وروح الاتحاد.

وفي إطار الاحتفالات، كرّم الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة، 70 موظفاً ممن أمضوا خمس سنوات فأكثر في خدمة الجامعة، تقديراً لجهودهم وإخلاصهم وإسهاماتهم في مسيرتها نحو التميز والريادة، حيث تم منحهم ميداليات تذكارية وشهادات تقدير، في حين شهد الحفل تكريماً خاصاً لتسعة موظفين أمضوا 20 عاماً فأكثر في خدمة الجامعة.

وتخلّل الحفل عرض فيلم عنوانه «70 قصة.. مسيرة واحدة»، سلّط الضوء على المسيرة المهنية للمكرّمين وذكرياتهم وإسهاماتهم في رحلة تطور الجامعة، إلى جانب مجموعة من الفعاليات والأنشطة التراثية التي عكست أصالة الموروث الإماراتي وثراء الهوية الوطنية.

وجسّدت هذه الاحتفالية حرص الجامعة على ترسيخ ثقافة التقدير والوفاء، والاحتفاء بكوادرها البشرية باعتبارها ركيزة أساسية في مسيرتها المؤسسية، انطلاقاً من القيم الراسخة التي قامت عليها دولة الإمارات، والتي جعلت من الإنسان محوراً للتنمية وأساساً لاستدامة الإنجازات.

إنجازات

وأكد الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن عيد الاتحاد مناسبة وطنية نستذكر فيها الإنجازات الاستثنائية التي تحققت بفضل رؤية القيادة الرشيدة وعطاء أبناء الوطن، مشيراً إلى أن كليات التقنية العليا تحرص على ترسيخ قيم الهوية الوطنية والولاء والانتماء لدى الطلبة، وإعداد جيل قادر على مواصلة مسيرة الريادة والابتكار التي تشهدها الدولة.

حضور

من جانبه، قال أحمد الملا، مستشار مدير مجمع كليات التقنية العليا، إن احتفال كليات التقنية العليا بالمناسبة الوطنية عكس إبداعات طلبة كليات التقنية العليا في مختلف إمارات الدولة، وجسد حرص الكليات على إشراك مؤسسات المجتمع في فعالياتها الوطنية.

وأضاف أن الحضور فاق التوقعات، إذ ضم أولياء أمور وموظفين وأطفالاً وشباباً، إلى جانب ما يقارب 400 مجند من الخدمة الوطنية، مشيراً إلى أن البرنامج تميز بفقرات متنوعة مزجت بين الأوركسترا والمعزوفات الفلكلورية والتراثية، في تجربة فنية ووطنية متكاملة نالت استحسان الحضور.

كما أعربت الطالبتان منار منير وجوري عبيد الزعابي عن سعادتهما بالمشاركة في فقرة الرقص الوطني ضمن احتفالات عيد الاتحاد، مؤكدتين أن المشاركة في هذه المناسبة الوطنية تمثل مصدر فخر واعتزاز لهما.