

أطلقت جمعية الصحفيين الإماراتية منصة «الثاني من ديسمبر»، في خطوة نوعية تستهدف تعزيز حضور الإعلام الوطني في الفضاء الرقمي، وترسيخ الهوية الإماراتية في المحتوى الإعلامي، وفتح آفاق جديدة للتواصل مع الجمهور والأجيال الجديدة، ضمن مشروع وطني متكامل تتبناه الجمعية لمواكبة التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام، وذلك تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الخامس والخمسين.

وتجسد المنصة توجهاً نحو تطوير أدوات العمل الإعلامي، وتوظيف الإمكانات الرقمية في إبراز الإنجازات الوطنية، وتعزيز قيم الاتحاد والانتماء، وتقديم محتوى صحفي مهني يعكس تطلعات المجتمع الإماراتي، ويواكب المتغيرات في أنماط تلقي المعرفة والمعلومات.

وأكدت فضيلة المعيني، رئيسة مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، أن إطلاق المنصة يمثل إحدى خطوات مشروع وطني متكامل تعمل عليه الجمعية لتطوير حضورها على المنصات الرقمية، وتوسيع نطاق تأثيرها الإعلامي، وفتح مساحات جديدة للتفاعل مع مختلف فئات المجتمع، لا سيما الأجيال الجديدة.

وأوضحت أن المنصة تحمل هوية إماراتية، وتعبر عن قيم الاتحاد، وتحتفي بالإنجازات الوطنية، وتقدم محتوى إعلامياً مهنياً يواكب تطلعات المجتمع، بما يعكس رؤية الجمعية في تطوير حضورها الإعلامي والاستفادة من الفرص التي يتيحها التحول الرقمي.

وأضافت أن طموح الجمعية لا يتوقف عند إنجاز تحقق أو مرحلة وصلت إليها، فالنجاحات التي حققتها تمثل بداية لنجاحات جديدة، مشددة على أن مسؤولية الجمعية تتمثل في مواصلة التطوير والتجديد، وأن تكون حاضرة وفاعلة في صناعة مستقبل الإعلام الإماراتي.

آفاق إعلامية

ويأتي إطلاق المنصة في مناسبة وطنية تحمل دلالات عميقة، إذ تستمد اسمها من التاريخ الذي شهد قيام اتحاد دولة الإمارات، لتشكل مساحة إعلامية رقمية تحتفي بمسيرة الوطن وإنجازاته، وتربط الأجيال الجديدة بقيم الاتحاد من خلال محتوى يواكب اهتماماتها وتطلعاتها.

ورفعت المعيني أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الخامس والخمسين، داعية الله أن يديم على الوطن نعمة الاتحاد والأمن والازدهار.

جيل جديد

من جانبه، أوضح الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مدير عام منصات الإعلام الرقمية في جمعية الصحفيين، أن منصة «الثاني من ديسمبر» تنتمي إلى الجيل الجديد من المنصات الإعلامية الرقمية، التي تراهن على تنوع المحتوى والاستجابة لاهتمامات القارئ، من خلال هوية إعلامية واضحة ولغة صحفية تتلاءم مع طبيعة الإعلام الرقمي.

وأعرب عن تطلعه إلى أن يشكل المشروع إضافة نوعية إلى المشهد الإعلامي العربي، مشيداً بجهود فضيلة المعيني في قيادة مسيرة التطوير، واصفاً إياها بـ«المرأة الحديدية»، تقديراً لجهودها، وموجهاً الشكر إلى القائمين على المشروع.

ويمثل إطلاق «الثاني من ديسمبر» محطة جديدة في مسيرة جمعية الصحفيين الإماراتية، تعكس توجهها نحو آفاق أوسع في إنتاج المحتوى الرقمي، وتعزيز التواصل المباشر مع الجمهور، والجمع بين الأصالة في الهوية الوطنية والتجديد في أدوات العمل الصحفي والإعلامي.