

في مشهد يجمع بين الفخر الوطني والاستعداد للاختبارات، تحولت أجواء الاحتفاء بالمناسبات الوطنية في دولة الإمارات إلى مصدر إلهام وتحفيز للطلبة، عززت ثقتهم بأنفسهم وشحذت هممهم مع اقتراب الامتحانات. فبين الأعلام التي تزين المدارس والفعاليات التي تجسد قيم الولاء والانتماء، امتد أثر الاحتفاء بالوطن إلى مقاعد الدراسة، ليصبح الاجتهاد والتفوق وسيلة للتعبير عن الاعتزاز بالإنجازات الوطنية ورد الجميل للوطن.

ورصدت «البيان» آراء عدد من التربويين والطلبة وأولياء الأمور، الذين أكدوا أن الأجواء الوطنية أسهمت في رفع الروح المعنوية، والتخفيف من ضغوط الامتحانات، وتعزيز روح المسؤولية والطموح، مشيرين إلى أن التفوق العلمي والابتكار يمثلان أبرز صور الانتماء والمشاركة في مسيرة الوطن.

التفوق مسؤولية

وأكد المعلم رضا رجب أن الفعاليات الوطنية رفعت مستوى الطاقة الإيجابية لدى الطلبة، وأسهمت في كسر توتر ما قبل الامتحانات، ما انعكس على تفاعلهم وتركيزهم وروح المبادرة داخل الصفوف.

وأشارت المعلمة ميسون توفيق إلى أن الأجواء الوطنية أضفت حيوية ونشاطاً على الحصص الدراسية، وعززت روح الفريق الواحد، الأمر الذي أسهم في تهيئة الطلبة نفسياً لاستقبال الاختبارات.

وأوضحت المعلمة موزة الكندي أن المدارس حرصت على استثمار الحماس الوطني في ترسيخ قيم الانضباط الذاتي، وتأكيد أن الالتزام بالمراجعة واحترام الوقت يمثلان شكلاً من أشكال المسؤولية تجاه الوطن.

وقالت المعلمة لولوة خليفة إن مشاعر الفخر بالوطن يمكن أن تتحول إلى دافع للالتزام المدرسي، من خلال ترسيخ مفهوم أن الطالب المجتهد مواطن مسؤول يسهم في بناء مجتمعه.

من جانبه، أكد عبيد اليماحي، مدير أكاديمية الفجيرة العلمية، أن التفوق العلمي والابتكار يمثلان رد الجميل الحقيقي لدولة الإمارات، مشدداً على أن الأوطان تُبنى بعقول أبنائها المتميزين.

وأوضحت خلود النعيمي، نائب المدير الأكاديمي، أن النجاح والابتكار هما الميدان الحقيقي لإثبات الولاء للوطن، وأن تفوق الطلبة يشكل إضافة جديدة إلى مسيرة الإمارات وإنجازاتها.

ثقة وطموح

وأكدت المعلمة عائشة خميس الدوار أن مشاركة الطالبات في أوبريت اليوم الوطني أسهمت في تعزيز ثقتهن بأنفسهن، وزيادة جرأتهن على الحوار والمشاركة داخل الصف، ولا سيما الطالبات الأقل مبادرة.

وأوضحت أنها استثمرت هذه الروح الإيجابية في حصص المراجعة، من خلال تشجيع الطالبات على عرض إجاباتهن وطرح أسئلتهن، وربطت بين الالتزام الذي أظهرنه خلال التدريبات ومسؤولياتهن الدراسية، وحثتهن على وضع خطط مراجعة منظمة ومتابعة تقدمهن باستمرار. وأكدت أن التفوق والابتكار من أبرز صور الانتماء الحقيقي للوطن.

من جانبها، قالت المعلمة لطيفة عبدالله العبدولي إن الفعاليات الوطنية تعزز التفاعل والمشاركة داخل الصفوف، وترفع مستوى الثقة بالنفس وروح التعاون لدى الطلبة، ما يساعدهم على استقبال فترة الامتحانات بحماس واستعداد نفسي أفضل.

وأضافت أن هذه المناسبات تمثل فرصة لغرس قيم المسؤولية والانضباط، من خلال ربط حب الوطن بالاجتهاد الدراسي واحترام الوقت وإتقان المهام، مشيرة إلى أن الأنشطة الوطنية تسهم في تخفيف التوتر وتحويل القلق إلى طاقة إيجابية. وأكدت أن حب الوطن لا يقتصر على الاحتفال بمناسباته، بل يتجلى في التعلم والاجتهاد والإبداع.

إنجازات تلهم الطلبة

وقالت الطالبة علياء الكندي إن الفعاليات الوطنية منحت الطلبة طاقة إيجابية كبيرة، ودفعتهم إلى مزيد من الاجتهاد والتفوق ليكونوا جزءاً من مسيرة نجاح الوطن.

وأكدت الطالبة أمل عبدالعزيز العبدولي أن المذاكرة تكتسب معنى مختلفاً في ظل هذه الأجواء، إذ يصبح كل جهد دراسي رسالة وفاء لوطن علم أبناءه الطموح والعمل. وقالت: «حين أقف في مشهد وطني، سواء بالمشاركة أو تقديم فقرة أو متابعة فعاليات تعزز قيمنا، أشعر بأن ما أفعله يتصل بسلسلة طويلة من العمل والإخلاص؛ وهنا يختلف معنى المذاكرة تماماً، لأن كل درس أقرأه يصبح وفاءً لوطن علّمني أن أكون حاضرة بعقلي وقلبي، لا متفرجة على هامش الحياة».

وأشارت الطالبة شيخة أحمد مبارك إلى أن الاحتفالات الوطنية عززت شعورها بالفخر والانتماء، ومنحتها طاقة إيجابية وحماساً أكبر للمذاكرة والاجتهاد، لتكون ابنة يفخر بها الوطن وتسهم في رفعته وتميزه.

وقالت الطالبة هيام فهد الحساني إن إنجازات الإمارات في مجالات العلوم والفضاء والذكاء الاصطناعي تدفعها إلى بذل أقصى جهدها، لتكون جزءاً من مستقبل الوطن.

وأوضح الطالب عمار عبدالله الزحمي أن مشاركته في الفعاليات الوطنية تجعله أكثر إدراكاً لقيمة العمل الجماعي، قائلاً: «ألاحظ كيف يتعاون الجميع لتخرج المدرسة بأجمل صورة، وهذا يعلمني أن النجاح لا يأتي بالكلام فقط، بل بالعمل. وعندما أعود إلى مذاكرتي، أتذكر أن لكل فرد دوره، ودوري الآن هو أن أنهي واجباتي أولاً بأول دون تأجيل».

وأكدت الطالبة شوق فهد الحساني أن الاحتفالات الوطنية تمنحها دفعة معنوية وتسهم في تجديد نشاطها الذهني قبل الامتحانات، فيما ترى الطالبة عائشة فهد الحساني أن الاجتهاد والتميز في الدراسة والإبداع هما أجمل هدية يقدمها الطلبة لوطنهم.

أما الطالب خلفان فهد الحساني فأوضح أن مشاركته في الفعاليات الوطنية تزيد حماسه للمذاكرة، معرباً عن أمله تحقيق إنجازات مستقبلية ترفع اسم الإمارات عالياً.

دافع أسري

وأكدت سندية الزيودي، ولية أمر، أن الاحتفالات الوطنية تسهم في تحسين الحالة النفسية للأبناء والتخفيف من ضغوط الامتحانات، مشيرة إلى أن إنجازات الإمارات تشكل مصدر إلهام لهم، يدفعهم إلى رفع سقف طموحاتهم والسعي نحو التميز.

وأضافت أن حب الوطن لا يقتصر على المشاركة في الاحتفالات، بل يتجسد أيضاً في الاجتهاد الدراسي والإنجاز العلمي، لافتة إلى أن التفوق من أجمل صور رد الجميل لوطن وفر لأبنائه مقومات النجاح.

من جانبه، قال أحمد الشامسي، ولي أمر، إن الاحتفال باليوم الوطني يزيد عزيمة أبنائه مع امتحانات الفصل الدراسي الأول، إذ تمنحهم المشاعر الوطنية أجواء من الفرح والدافع لاستذكار دروسهم بحماس وإصرار لتحقيق النجاح.