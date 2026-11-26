أصدر مركز «البيان» للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية كتابه الأول بعنوان «المؤشرات الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة 1970–2024.. 54 عاماً في مسيرة البناء والعطاء»، وهو من تأليف عبدالحليم محيسن، وآمال العبدولي مديرة المركز، إذ يأتي بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الخامس والخمسين، ويوثق مسيرة التحول الاقتصادي والتنموي للدولة عبر أكثر من خمسة عقود، مستنداً إلى قاعدة بيانات البنك الدولي.

تقدم أبحاث الكتاب، البالغ أكثر من 300 صفحة، تحليلاً شاملاً للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية، يضم الناتج المحلي والدخل الفردي والتضخم والاستثمار والتجارة الخارجية والسكان والقوى العاملة، إلى جانب الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والطاقة والتعليم والصحة والاستدامة.

كما يكشف تفاصيل ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، من أقل من مليار دولار عام 1970 إلى أكثر من 552 مليار دولار في 2024، بمتوسط نمو سنوي قدره 13.2%، إضافة إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي، من نحو 2400 دولار في سبعينيات القرن الماضي إلى أكثر من 50.3 ألف دولار في 2024.

ويبرز الكتاب تفوق الإمارات في عدد من المؤشرات، مقارنة بالمتوسطات العالمية والإقليمية، مبيناً أنه بلغ متوسط التضخم 2.9%، مقابل 5% عالمياً، كما يرصد واقع وصول متوسط الناتج المحلي لكل عامل مشتغل إلى 129.4 ألف دولار، مقارنة بنحو 41.9 ألف دولار عالمياً، علاوة على تطور المؤشرات المالية والاستهلاكية.

ويقدم الكتاب مقارنات تاريخية ودولية تعكس مكانة الإمارات الاقتصادية، ليشكل، في المجمل، مرجعاً معرفياً يوثق إنجازات الدولة ومسيرتها التنموية.