



تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، انطلقت اليوم في إكسبو دبي أولى محطات مبادرة «أفراح الإمارات»، بمشاركة 300 عريس، ضمن سلسلة الأعراس الجماعية التي تنظمها المبادرة في مختلف إمارات الدولة، بالتزامن مع احتفالات عيد الاتحاد الـ 55، بهدف تشجيع الشباب الإماراتي على الزواج وتكوين أسر جديدة، وتعزيز المشاركة المجتمعية في دعم استقرار الأسرة الإماراتية.

ويشرف ديوان الرئاسة على تنظيم مبادرة «أفراح الإمارات» بالتعاون مع وزارة الأسرة، وبالتنسيق مع لجنة تنفيذية تضم ممثلين من وزارة الثقافة، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومكتب شؤون المواطنين والمجتمع، ومكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء، ومكتب التنسيق المجتمعي، ومكتب المشاريع الوطنية، وبالتعاون مع الجهات المحلية في كل إمارة، بما يعزز التنسيق لتنظيم الأعراس الجماعية واستمراريتها.

وتشكل مبادرة «أفراح الإمارات» امتداداً للنهج الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تشجيع الشباب المواطنين على الزواج وتخفيف الأعباء المادية المرتبطة بتأسيس أسرهم، من خلال إتاحة مساحة أوسع للمشاركة المجتمعية في هذه المناسبات، وترسيخ قيم التكافل والتلاحم بين الأسر، إلى جانب إبراز العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة، مع الحفاظ على خصوصية كل إمارة وهويتها الاجتماعية.

وتتواصل محطات «أفراح الإمارات» في عدد من إمارات الدولة خلال الفترة من 25 نوفمبر 2026 حتى 7 يناير 2027، حيث تنظم الشارقة العرس الجماعي في 1 ديسمبر المقبل في قاعة «البيت متوحد»، وفي حديقة العلم في أم القيوين يجري العرس الجماعي الثالث يوم 4 ديسمبر، وتنظم الفجيرة يوم 11 ديسمبر العرس الجماعي في «القلعة»، ثم تنظم رأس الخيمة يوم 18 ديسمبر العرس الجماعي في «القرية القديمة بالجزيرة الحمراء»، وتستضيف إمارة عجمان العرس الجماعي يوم 7 يناير 2027 في مزرعة الشيخ عمار، وتستمر أبوظبي في تنظيم الأعراس الجماعية وفق جدول مجالسها المختلفة، تحت مظلة «أفراح الإمارات»