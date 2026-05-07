أطفال بالزي العسكري.. فخر واعتزاز بحماة الوطن

ارتدى عدد من الأطفال زي حماة الوطن، ورفعوا راية الفخر، معبرين عن اعتزازهم بجنود الوطن البواسل، وذلك بمناسبة الذكرى الخمسين «اليوبيل الذهبي» لتوحيد القوات المسلحة، في رسالة تؤكد أن حب الإمارات يبدأ من الطفولة، ويتجذر في النفوس منذ الصغر.

الأشقاء نور وبدر وفاطمة صالح الزحمي

وقالت نور صالح الزحمي: «أرتدي زي حماة الوطن بمحبة، فخورة بالقوات المسلحة الإماراتية، وأرفع لهم تحية حب وشكر لأنهم يحمون وطننا ويجعلون الإمارات آمنة، هم أبطالنا ومصدر فخرنا»، أما شقيقها بدر فقال: «أفتخر بحماة الوطن الذين يسهرون من أجلنا، وأحب الإمارات وسأبقى دائماً مخلصاً لها، أحب قواتنا المسلحة وأفخر بجنودنا البواسل».

خلفان فهد الحساني

وعبّرت أختهم الصغيرة فاطمة عن مشاعرها الصادقة بقولها: «أرتدي زي حماة الوطن بفخر، وأشكر القوات المسلحة الإماراتية لأنها تحمينا وتدافع عن وطننا».

وقال الطفل خلفان فهد الحساني: «أرفع رأسي عالياً بالقوات المسلحة الإماراتية، وأوجه لهم تحية تقدير لأنهم يقفون دائماً في الصفوف الأولى لحماية الوطن، يحفظون أمن الإمارات في كل الظروف».

عائشة الزحمي

أما الطفلة ريما عبدالرحمن، فأعربت عن امتنانها قائلة: «فخورة بحماة الوطن، وأشكرهم لأنهم يحمون الإمارات في الأوقات الصعبة».

وقالت أختها فرح عبدالرحمن، بابتسامة مليئة بالفخر: «أحب الإمارات وأحب جنودها، أشكر قوات الدفاع على شجاعتهم وتضحياتهم، فهم درع الوطن الحامية».

وقالت الطفلة عائشة أحمد الزحمي: «أعيش مطمئنة وسعيدة على أرض وطني الإمارات، شكراً جنودنا درع الوطن».