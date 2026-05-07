أم الأبطال: وطننا الكريم يستحق أن يُفدى بالغالي والنفيس

رسالة فخر واعتزاز بالوطن والقيادة وجهود القوات المسلحة الإماراتية وجهتها أم الأبطال، الوالدة آمنة سالم المراشدة «أم عبيد»، عبّرت فيها عن إيمانها العميق بقيم ونهج الإمارات، وجهود جنودها البواسل الذين يحملون راية الوطن في ميادين الواجب، ويصونون عزته بقلوب مخلصة وعزيمة لا تلين.

تتزامن رسالة أم الأبطال مع اليوبيل الذهبي لتوحيد القوات المسلحة، الذي يمثل محطة تاريخية مفصلية في مسيرة الاتحاد، أسست لوحدة القرار وقوة الصف، ورسخت مسيرة وطن آمن شامخ، مستند إلى مؤسساته الوطنية وأبنائه المخلصين الذين واصلوا على مدى خمسين عاماً مسيرة البذل والعطاء.

وأكدت أم الأبطال أن حب الوطن ليس قولاً يردد، بل فعلاً يجسد، حيث وهبت أبناءها الثمانية للخدمة في صفوف القوات المسلحة، إيماناً منها بأن هذا الوطن الكريم يستحق أن يُفدى بالغالي والنفيس، وأن رفعة الإمارات مسؤولية يشترك فيها الجميع، كل من موقعه، وقالت إن أبناءها نشأوا على قيم الولاء والانتماء، وتربوا على أن عزة الوطن من عزة الإنسان، وأن خدمة الإمارات شرف لا يضاهيه شرف.

وأضافت أن الأمهات الإماراتيات شريكات في مسيرة الوطن، يزرعن في نفوس الأبناء حب الأرض والإخلاص لها، موضحة أن اعتزازها بأبنائها نابع من يقينها بأنهم يؤدون واجبهم تجاه وطن لم يبخل على أبنائه بالأمن والاستقرار والكرامة، مؤكدة أن رؤية أبنائها في مواقع الواجب تبعث في قلبها الطمأنينة والثقة بمستقبل الإمارات.

وسام شرف

واستحضرت الوالدة آمنة المراشدة، بكل فخر واعتزاز، زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى منزلها بمدينة كلباء عام 2016.

مؤكدة أن تلك الزيارة شكلت لحظة مضيئة في حياتها، وعكست قرب القيادة الرشيدة من أبناء الشعب، وحرصها على تقدير العطاء الصادق، وقالت إن هذه اللفتة الكريمة زادتها اعتزازاً بانتمائها لهذه الأرض الطيبة، ورسخت في نفسها الشعور بالفخر بأنها تعيش على أرض الإمارات، في ظل قيادة حكيمة.

وأضافت: «ستبقى تلك الزيارة وسام شرف اعتز به ما حييت، عكست رسالة إنسانية عميقة المعاني تجسد تلاحم القيادة والشعب، وتؤكد أن الإمارات بيت واحد، يجتمع فيه الجميع على حب الوطن والعمل من أجل رفعته».

وعبّرت أم الأبطال عن اعتزازها الكبير بجهود القوات المسلحة واستبسال الدفاعات الجوية، وما قدمته من تضحيات وبسالة في أوقات الأزمات والتصدي للعدوان، مؤكدة أن ما تنعم به الدولة من أمن واستقرار هو ثمرة يقظة رجال نذروا أنفسهم لحماية الوطن وصون مكتسباته.

وقالت، إن قلوب الأمهات الإماراتيات مطمئنة ما دام للوطن درع تحميه، وسواعد لا تعرف الكلل، داعية الله أن يحفظ حماة الوطن، ويمنحهم الثبات والقوة، ويسدد خطاهم، ليبقى علم الإمارات عالياً خفاقاً، وتنعم أرضها بالأمن والسلام في ظل قيادتها الحكيمة.