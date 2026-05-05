حين تتكلم أم شهيد.. يعلو صوت الشموخ والمجد

بفخر يملأ القلب، عبّرت شيخة الزعابي، أم الطيار الشهيد سيف خلف الزعابي، من مدينة كلباء، عن اعتزازها العميق بالقوات المسلحة الإماراتية، مؤكدة أن الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة تمثل محطة وطنية فارقة تجسّد الشموخ والمجد، وترسّخ في الوجدان معاني التضحية والوفاء، وتستحضر مسيرة خمسة عقود من القوة والوحدة وحماية الوطن ومنجزاته.

وقالت إن هذه الذكرى بالنسبة لأمهات الشهداء ليست مناسبة عابرة، بل وقفة وفاء صادقة يستحضرن فيها أبناء ارتقوا فداءً للوطن، مؤمنين بأن الشهادة شرف عظيم، وأن الدفاع عن الإمارات هو أسمى الغايات.

وأضافت أن الشهداء لم يغيبوا، بل ظلوا أحياء في وجدان الوطن، وفي رايته التي ترفرف في سماء المجد، وفي قوة ازدادت رسوخاً بفضل تضحياتهم.

وأكدت شيخة الزعابي أن الفخر بالقوات المسلحة يتجلى بوضوح في أوقات الأزمات والتحديات، حين أثبتت أنها الدرع الحامية وسياج الوطن المنيع.

وأشارت إلى أن ما مرّت به الدولة من عدوان سافر لم يزرع الخوف، بل عزز الشعور بالأمان، بفضل كفاءة الدفاعات الجوية التي كانت العين الساهرة التي تصدت لكل الهجمات، وحمت سماء الإمارات وصانت أمن أبنائها.

وأضافت أن هذا الإحساس بالأمان الذي ينعم به المجتمع اليوم هو ثمرة رجال أوفياء سهروا وضحّوا، وجسّدوا معنى حماة الوطن في أصعب الظروف.

كما عبّرت عن اعتزازها الكبير بجنود الإمارات البواسل الذين أثبتوا في الميدان أنهم على قدر المسؤولية، فاستحقوا ثقة الوطن وقيادته، مؤكدة أن الدعاء لهم بالحفظ والتوفيق لا يغيب عن قلب كل أم إماراتية.

وأشارت إلى أنها تفخر بأنها أم لشهيد، وفي الوقت نفسه أم لأبناء يواصلون أداء واجبهم الوطني في الميادين، حاملين الراية ذاتها، ومؤدين رسالتهم بإخلاص في خدمة دولة الإمارات.

وأضافت أن القوات المسلحة الإماراتية تمثل نموذجاً للقوة المسؤولة، والجاهزية العالية، والانضباط الذي جعل منها مؤسسة راسخة تحمي أمن الوطن وتدافع عن استقراره، حيث حمل منتسبوها رسالة الوطن بإخلاص، وقدموا مثالاً في الشجاعة والالتزام.

وقالت إن ذكرى توحيد القوات المسلحة هي ذكرى فخر واعتزاز بقرار تاريخي وحّد السلاح وجمع الإرادة، ووضع أساس قوة وطنية راسخة. وأكدت أن خمسين عاماً من المسيرة أثبتت خلالها القوات المسلحة أنها الدرع الحصينة للوطن، والسند الأمين لمسيرة الاتحاد، والحارس اليقظ لأمن الإمارات واستقرارها.

وفي اليوبيل الذهبي لتوحيد القوات المسلحة، توجهت شيخة الزعابي بتحية فخر واعتزاز لكل جندي وهب نفسه لحماية وطنه، مؤكدة أن هذه المسيرة المشرفة ستستمر، وأن قوة الاتحاد تتجدد جيلاً بعد جيل بوحدة الصف وصلابة الجيش.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن القوات المسلحة ستظل رمز الشموخ وعنوان المجد، وأن تضحيات الشهداء ستبقى نبراساً للأجيال يستلهمون منه معاني الولاء والانتماء، ودليلاً راسخاً على أن الوطن لا يُحمى إلا برجال أوفياء يحملون رايته بعزم. ودعت الله أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وقواتها المسلحة، وأن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن تبقى راية الوطن عالية شامخة وآمنة دائماً.