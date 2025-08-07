الإمارات.. جهود استثنائية تنتصر للسلام بين روسيا وأوكرانيا

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة جهداً دبلوماسياً متميزاً، في وساطات متعددة لتبادل أسرى الحرب بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا، منذ بداية عام 2024.

وذلك ضمن إطار حفظ الحقوق الإنسانية، وتعزيز مسارات التسوية والسلام. وانطلقت هذه المبادرات الإماراتية، من التزام راسخ بالنهج الإنساني، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى التخفيف من معاناة المدنيين والأسرى، جراء الحرب الدائرة بين البلدين.

وقد ركزت الجهود الاستثنائية الإماراتية، على التخفيف من وطأة الحرب وتداعياتها الإنسانية، إذ قامت الإمارات بوساطات ناجحة، أثمرت عن تبادل ما مجموعه 4,454 أسيراً بين الطرفين، توزعت على 16 عملية تبادل خلال الفترة الممتدة من يناير 2024 وحتى مايو 2025، لتشكل أحد أبرز الإنجازات الدبلوماسية الإماراتية في مجال العمل الإنساني خلال النزاعات المسلحة.

ومنذ الوساطة الأولى في 3 يناير 2024، والتي أسفرت عن تبادل 478 أسيراً، وحتى الوساطة الـ 16 في 6 مايو 2025، التي أسفرت عن تبادل 410 أسرى، واصلت الإمارات أداء دورها الحيوي، جسراً للثقة بين موسكو وكييف. وجاءت هذه النجاحات، انعكاساً لعلاقات الصداقة الوطيدة التي تجمع الدولة بكل من روسيا وأوكرانيا.

والتي دعمتها اتصالات منتظمة على أعلى المستويات، بين قيادات الدول الثلاث. وأسفرت هذه الجهود عن إنجاز إحدى أكبر عمليات تبادل الأسرى منذ اندلاع الحرب، ما عزز الثقة في الدور الإماراتي وسيطاً موثوقاً.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بياناتها المتعاقبة، عن تقديرها لحكومتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا على تعاونهما واستجابتهما لجهود الوساطة الإماراتية، بما أتاح إنجاح عمليات التبادل المتكررة، بالرغم من التحديات الميدانية التي تفرضها ظروف الحرب.