2210 مواقف في 10 ساحات ذكية بالشارقة

أكدت بلدية مدينة الشارقة أن العدد الإجمالي للمواقف الخاضعة للرسوم في مختلف مناطق الإمارة 112,465 موقفاً، تخضع جميعها للمتابعة المستمرة من فرق التفتيش المختصة، لضمان حسن الاستخدام والالتزام بالأنظمة المعتمدة.

وأشارت إلى أن جميع المواقف الخاضعة للرسوم في الإمارة تعتمد نظاماً موحداً ومرناً للسداد، يوفر للمتعاملين خيارات متعددة، مؤكدة أن هذا التنوع في وسائل الدفع يسهم في توفير الوقت والجهد ويمنح المستخدمين مرونة أكبر.

وكشف مدير إدارة المواقف العامة حامد القائد، عن قيام البلدية بإنشاء 10 ساحات ذكية تضم 2210 مواقف، تُدار بشكل رقمي وذكي بالكامل دون تدخل بشري، في خطوة تعكس اعتماد البلدية على التفتيش الذكي والذكاء الاصطناعي في تشغيل منظومة المواقف العامة، باعتبارها إحدى سمات العمل البلدي الحديث، وضمن استراتيجياتها الهادفة إلى مواكبة توجهات إمارة الشارقة في التحول الرقمي.

وأضاف القائد أن مدينة الشارقة تضم حالياً 491 ساحة مواقف استثمارية مرخصة من قبل البلدية وتخضع لإشراف إدارة المواقف العامة، حيث أسهمت هذه الساحات في إضافة نحو 30 ألف موقف نظامي تخدم القاطنين والمحال التجارية في مختلف المناطق، وتوفر للجمهور إمكانية الاشتراك بالساعات أو الأسابيع أو الأشهر أو السنوات، بما يلبي احتياجات شرائح واسعة من المتعاملين.