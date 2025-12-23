بدء إنارة 96.2 كيلومتراً من طرق الفجيرة



صرح المهندس محمد الأفخم، مدير بلدية الفجيرة، أن البلدية بدأت تنفيذ أعمال إنارة الطرق المحلية بطول إجمالي يصل إلى 96.2 كيلومتراً، وذلك ضمن خطط تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المشهد الحضري في الإمارة.

وأوضح الأفخم أن المشروع يشمل مناطق متعددة في الفجيرة، منها سكمكم بطول 7 كيلومترات، القريّة 7.5 كيلومترات، مسافي 8 كيلومترات، الرفاع 9.7 كيلومترات، إضافة إلى منطقة الرحيب – دبا الفجيرة بطول 9 كيلومترات، مؤكداً أن الأعمال تتم وفق المواصفات الفنية المعتمدة ضمن الجدول الزمني المحدد لعام 2025.



وأضاف أن المشروع يعتمد على وحدات إنارة LED موفرة للطاقة وأنظمة حديثة عالية الكفاءة، بهدف تحسين مستوى الإضاءة والرؤية الليلية، وتعزيز السلامة المرورية، ورفع كفاءة شبكات الإنارة، وخفض استهلاك الطاقة، وتقليل تكاليف التشغيل والصيانة، بما يحقق بنية تحتية مستدامة تتوافق مع توجهات دولة الإمارات في التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.