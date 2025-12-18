«أشغال الشارقة».. 10 سنوات من التنمية المتوازنة

نجحت دائرة الأشغال العامة بالشارقة في ترسيخ مكانتها أحد أبرز أذرع التنمية العمرانية والخدمية في الإمارة، خلال تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية، التي شملت مختلف القطاعات والمناطق، عبر التركيز على الاستدامة والابتكار ورفع جودة الحياة.

وخلال العقد الأخير نجحت الدائرة في تنفيذ العديد من المشاريع العمرانية والخدمية، وتولت دور الاستشاري المباشر في 413 من المشاريع الحكومية، كما أنجزت أكثر من 196 بناية تجارية وتعويضية، وفرت حلولاً عمرانية وخدمية متكاملة، وأسهمت في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإمارة.

كما نجحت الدائرة في توطين جميع المناصب القيادية العليا، وبنسبة 100 %، حيث بلغ عدد الموظفين 360 موظفاً، منهم 68 مهندساً و56 مهندسة، وتم تسجيل 8332 ساعة تدريبية للموظفين، وبلغت نسبة الدوران الوظيفي 2 % فقط، وقد انعكست هذه الإنجازات على مستوى الأداء المؤسسي للدائرة، إذ ارتفعت نسبة رضا المتعاملين إلى أكثر من 95 %.

شهادات

وعلى صعيد التميز المؤسسي، حصلت الدائرة على سبع شهادات جودة دولية الأيزو. وخلال العام الماضي تم تسجيل 83 شركة جديدة، وتقييم 39 شركة بتقدير جيد جداً، وإصدار 228 رسالة تكليف للمقاولين والموردين بقيمة مليار و800 ألف درهم، وصرف 256 دفعة لشركات الاستشارات، بقيمة تجاوزت 1.1 مليار درهم.

كما قامت الدائرة خلال العام الماضي بتعزيز كوادرها الوطنية، وواصلت العمل على تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية، عبر برامج تأهيلية وتدريبية تتوافق مع أعلى المعايير العلمية المعتمدة.

ممارسات

وركزت الدائرة على إدارة وتطوير المشاريع العمرانية، ومشاريع خدمات البنية التحتية العامة، من خلال تبنّي أفضل الممارسات والابتكارات والتقنيات الحديثة، لتحقيق التنمية المستدامة، وقد انعكست هذه الرؤية في خطة استراتيجية متكاملة، استجابت لاحتياجات المجالس البلدية العشر في الإمارة، وراعت التوزيع الجغرافي المتنوع بين المناطق الحضرية والضواحي، ما تطلب حلولاً مرنة ومخصصة لكل مدينة ومنطقة.

وأنجزت الدائرة 18 حضانة نموذجية، و3 مدارس فيكتوريا دولية، إلى جانب نمذجة 36 مدرسة في مختلف مناطق الإمارة، وفي قطاع التعليم العالي، نفذت الدائرة مشاريع أكاديمية بارزة، شملت الجامعة القاسمية وجامعة الذيد وجامعة خورفكان وجامعة كلباء، ومجمع القرآن الكريم، وأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، والمركز التربوي للغة العربية، ودار المخطوطات الإسلامية، ومبنى البحث العلمي في جامعة الشارقة.

كما أنجزت الدائرة 16 مجلساً للضواحي في مناطق الرحمانية والسيوح والخالدية والبستان وسهيلة وغيرها، وفي مجال المساجد والمصليات، أنجزت الدائرة 25 مسجداً و7 مصليات، منها جامع سعيد القاسمي، مسجد النحوة ومسجد منتزه الصحراء ومسجد الزهراء، ومسجد شيص، الذي يعتمد على الطاقة المستدامة، أما في قطاع المرأة والطفل، فقد نفذت الدائرة مراكز للناشئة ومراكز للطفل، وأندية للسيدات، ومركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة، كما أنشأت مبنى برلمان الطفل العربي، ومركز المواهب في نادي السيدات.

وفي القطاع الرياضي، أنشأت الدائرة أندية رياضية متنوعة، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، نادي الصقارين وميدان سباق الهجن ونادي خورفكان للمعاقين، وجاري العمل على نادي كلباء لأصحاب الهمم، وكما أنجزت مجمعات رياضية في مليحة والمدام والبطائح، وفي مجال الحدائق والمتنزهات، ارتفع عدد الحدائق من 72 حديقة في عام 2014، إلى 153 حديقة في عام 2025، وتم تنفيذ 31 ممشى مطاطياً للجري، و3 مضامير للدراجات الهوائية، كما تم تنفيذ مشاريع بيئية، مثل الحديقة البيولوجية، وحديقة الحومة للسيدات، ومنتزه السيوح للعائلات.

وفي مجال الاستدامة، طبقت الدائرة معايير المباني الخضراء على العديد من المشاريع الجارية، منها مركز الدفاع المدني في خورفكان، ونادي الفروسية بمليحة، ومسجد جامعة الذيد، وكلية الموسيقى، وركزت هذه المعايير على إدارة النفايات البيئة الداخلية، أنظمة المياه والطاقة التهوية وجودة الهواء، استخدام المياه المعاد تدويرها، توفير الضوء الطبيعي، المنتجات الخشبية الصديقة للبيئة، واسترداد الطاقة، كما أطلقت الدائرة نظام بعد للصيانة الذكية في عام 2025، وحدثت نظام إدارة المشاريع وعدسة المتابعة، ونفذت 404 عمليات صيانة تشغيلية، لمنشآت تضم أكثر من 300 ألف أصل.