سهيل المزروعي: 60 مبادرة نوعية لـ «الاتحاد للماء والكهرباء» ضمن المرحلة الثانية من «تصفير البيروقراطية»

أكد الملتقى الخامس لـ«برنامج تصفير البيروقراطية» الذي استضافته شركة الاتحاد للماء والكهرباء في متحف مجمع سعود بن صقر للطاقة والابتكار في رأس الخيمة، الدور المحوري للتكامل بين الوزارات الاتحادية والدوائر المحلية في دولة الإمارات، وما يمثله من رافعة أساسية لتسريع وتبسيط الخدمات الحكومية والارتقاء بتجربة المتعاملين، ويجسد النهج العملي توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى ابتكار وتطبيق حلول نوعية تختصر الوقت والجهد، وتقلص الإجراءات، وتعزز كفاءة العمل الحكومي بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة.

وشهد الملتقى حضور معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية ورئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للماء والكهرباء، ومحمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، إلى جانب مديري الدوائر والبلديات في إمارات رأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة وعجمان، في تأكيد لروح التعاون والعمل المشترك بين مختلف الجهات المعنية.

وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، أن تصفير البيروقراطية يمثل أحد المحاور الاستراتيجية في رؤية القيادة الرشيدة، الهادفة إلى تسريع الخدمات الحكومية وتسهيلها وتعزيز كفاءتها بما يواكب تطلعات المستقبل، مؤكداً أن دولة الإمارات ماضية بثبات نحو ترسيخ نموذج حكومي متقدم يعتمد على التحول الرقمي الشامل وتبني التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن المجتمع الإماراتي يعد من الأكثر استعداداً لتبنّي هذه التقنيات واستثمارها في تحسين جودة الحياة والخدمات.

وأشار معاليه أن برنامج «تصفير البيروقراطية» أثبت منذ إطلاقه قدرته على دفع عجلة التطوير الحكومي، وتسريع تبني نهج أكثر مرونة يقوم على العمل كمنظومة موحدة لخدمة أفراد المجتمع، مؤكداً أن مبادرة «المشاركة المجتمعية في تصفير البيروقراطية» تؤكد هذا التوجه، مشيراً إلى أن المراحل السابقة من برنامج تصفير البيروقراطية بشركة الاتحاد للماء والكهرباء، شهدت إطلاق عشرات المبادرات التي أسهمت في تبسيط مسارات العمل، ونجحت في تقديم نماذج تعاون متميزة بين مختلف الجهات، حيث تتحمل الشركة مسؤولية كبيرة باعتبارها الجهة المزودة لخدمات أساسية لأكثر من 2 مليون نسمة في المناطق التي تغطيها خدمات الشركة.

وكشف معاليه أن المرحلة الثانية من البرنامج شهدت إطلاق 60 مبادرة نوعية، وإلغاء أكثر من 2100 إجراء من أصل 2270 ضمن جهود إعادة هندسة الخدمات، بما في ذلك تحسينات محورية على خدمات رئيسية مثل خدمة السداد، التي جرى اختصار خطواتها من 9 إلى 3 خطوات فقط، ما أدى إلى توفير أكثر من 12 مليون خطوة سنوياً على المتعاملين، مشيراً إلى أن دورة التصفير الحالية تضمنت إدراج 10 مبادرات مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، من أبرزها منصة (ال ال ام)، والروبوت الذكي لتقديم الإرشاد الهندسي، وهو ما عزز كفاءة الخدمات الهندسية ورفع موثوقية الإجراءات المرتبطة بالقطاع العقاري، إضافة إلى تحسين 21 خدمة من أصل 24 خدمة رئيسية.

وعلى صعيد التحول الرقمي، أكد معاليه أن استخدام القنوات الرقمية ارتفع من %60 في أواخر عام 2024 إلى أكثر من %90 اليوم، مع تحقيق وفر يتجاوز 25 ألف ساعة من وقت المتعاملين، وتقليل الجهد والتكلفة المرتبطين بالخدمات بنسبة تتخطى %90، ما أسهم في رفع نسبة رضا المتعاملين من %78 نهاية 2024 إلى أكثر من %84 حالياً، مع وصول خدمات رئيسية مثل تفعيل الخدمة وعدم الممانعة إلى نسب رضا تفوق %90.

أكدت هند السويدي، المدير التنفيذي لقطاع المعاشات ورئيس فريق تصفير البيروقراطية في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن مسار التحول الرقمي والربط الذكي مع الجهات الحكومية شكل نقطة تحول جوهرية في آليات عمل الهيئة.

وأسهم هذا التكامل في دمج الإجراءات المتشابهة، وتبادل البيانات بصورة استباقية تعتمد على الملفات المحفوظة مسبقاً دون الحاجة لإعادة طلبها من المتعامل، إلى جانب إلغاء الخطوات غير الضرورية وتبسيط المتطلبات، ما انعكس على تقليص زمن إنجاز الخدمات ورفع مستويات رضا المتعاملين.

مجموعة «7 إكس»

وكشفت موزة الشحي، رئيس فريق أول التميز الحكومي في مجموعة «7 إكس»، عن تحقيق المجموعة لمعدلات إنجاز استثنائية، تمثلت في الوصول إلى %100 في رقمنة خدمات الصناديق البريدية والتراخيص البريدية، والتحول الرقمي الكامل لكافة الخدمات الداخلية والخارجية.

وأشارت إلى أن المجموعة تمكنت من إلغاء %92 من المتطلبات غير الضرورية.