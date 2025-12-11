«الطاقة والبنية التحتية» تطرح 4 مناقصات عبر موقعها الإلكتروني

طرحت وزارة الطاقة والبنية التحتية 4 مناقصات عبر موقعها الإلكتروني لعدد من المشروعات، تشمل: إنشاء مبانٍ، وأعمال صيانة سنوية للمباني الحكومية، وإضافات، وتقديم خدمات استشارية هندسية.

وتفصيلاً، شملت المناقصات: الصيانة الدورية والتحسينات المرورية لشبكة الطرق الاتحادية «المرحلة الثالثة»، وصيانة ورفع كفاءة شبكة تصريف مياه الأمطار ومحطة الطرد في التقاطع الخامس في الشارقة.

وكذلك مناقصة لتقديم خدمات استشارية هندسية (دراسة وتصميم وإشراف اختياري) في مشروع إنشاء وإنجاز مبنى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ــ أبوظبي لمبنى إداري ومختبرات تخصصية.

وكما شملت المناقصات صيانة وإضافات وصيانة سور مبنى وزارة الثقافة - دبي/ الطوار وتشمل أعمال الصيانة أعمال نظافة الموقع والحفر والردم، عمال الخرسانة، عمال المباني، أعمال البياض، أعمال التكسية والأرضيات، الأبواب والشبابيك ولوازمها، الأعمال الصحية، الأعمال الميكانيكية، الأعمال الكهربائية أعمال منظومة حريق وأعمال تكييف.

كذلك أعمال الإضافات أعمال إضافة غرفة حارس، وأعمال مظلات السيارات. وحددت الوزارة تاريخ 7 يناير المقبل آخر موعد للتقديم على هذه المناقصات.