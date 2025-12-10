11 مشروعاً لـ«طرق دبي» خلال ديسمبر لتوسيع شبكة الطرق وانسيابية حركة المرور

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن قائمة المشروعات التطويرية التي تنفذها خلال شهر ديسمبر الجاري، والتي يصل عددها إلى 11 مشروعاً متنوعاً، تهدف إلى تعزيز الانسيابية المرورية ورفع كفاءة البنية التحتية، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتوسيع شبكة الطرق في الإمارة والارتقاء بها لتصبح أكثر تقدماً وفاعلية، بما يتماشى مع رؤية دبي في تطوير منظومة نقل عصرية ومستدامة.

وباشرت الهيئة مشاريعها للشهر الجاري بتنفيذ مسار تخزيني لحركة الالتفاف إلى اليمين للقادمين من منطقة جميرا باي باتجاه شارع جميرا، وتنفيذ مشروع لتحويل حركة اليمين من شارع العمردي إلى شارع الخوانيج من وضعية التوقف الإلزامي إلى حركة تدفق حر، بما يسهم في تقليل زمن الانتظار وتخفيف الازدحام.

وتشمل مشاريع الهيئة إنشاء ممر مشاة محكوم بإشارات ضوئية في منطقة مسكن العمال «سنابور»، و تنفيذ أعمال تطويرية على تقاطع شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المؤدي إلى شارع السايورة ومنطقة ذا بيتش، إلى جانب تحسين تشغيل الإشارات الضوئية المتقاطعة مع مسار الترام.

كما تضم قائمة المشاريع إضافة مسار تخزيني لحركة اليمين عند تقاطع شارع الشيخ زايد بن حمدان مع شارع الخوانيج، وإنشاء دوار جديد في منطقة المزهر بالقرب من مدرسة جيمس الدولية لتحسين تدفق الحركة في المنطقة السكنية.

وتختتم الهيئة الأسبوع الأخير من العام بتنفيذ خمسة مشاريع تشمل تحسينات سطحية على تقاطع شارع عمّان مع شارع دمشق، إلى جانب توفير مسار تخزيني لحركة الالتفاف لليمين من شارع الشيخ راشد باتجاه شارع الشيخ خليفة، بالتزامن مع تنفيذ أعمال صيانة وتحسينات سطحية على شارع الشيخ خليفة، وكذلك إنشاء حركة التفاف خلفي منفصلة على تقاطع شارع مراكش، وإجراء تحسينات مرورية على شارع الخدمات رقم 11 الموازي لشارع الشيخ زايد، وتنفيذ تحسينات شاملة على تقاطع طريق الشيخ محمد بن زايد مع شارع المنامة.

وأكدت الهيئة أن هذه المشروعات التطويرية تنفذ وفق خطط مدروسة تهدف إلى توسيع شبكة الطرق وتحسين جودة خدمات التنقل، مع اعتماد حلول مبتكرة وذكية تدعم مسار النمو العمراني المستدام وتواكب تطلعات إمارة دبي وسكانها نحو مدينة أكثر تقدماً ومرونة في الحركة.

وأشارت إلى أن العمل متواصل لرفع كفاءة الشبكة المرورية وتعزيز مستويات السلامة على الطرق، من خلال مبادرات تطويرية دورية تستجيب للتوسع الحضري والزيادة السكانية المتسارعة، بما يعزز مكانة دبي بين أبرز المدن العالمية في جودة الحياة والرفاهية.