«طرق دبي»: تشغيل الحافلات ذاتية القيادة تجارياً لنقل الركاب اعتباراً من العام 2027

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن بدء التشغيل التجاري للحافلات ذاتية القيادة في طرق الإمارة اعتباراً من العام 2027، وذلك بعد تحقيق نتائج متقدمة في فترة التشغيل التجريبي للحافلة في المسار الواقع بين محطة النقل البحري في الجداف ومحطة مترو الخور، حيث نقلت الحافلة أكثر من 1300 راكب خلال الشهر الماضي بدون تسجيل ملاحظات أو شكاوى على أداء الحافلة.

وقال خالد العوضي، مدير إدارة أنظمة المواصلات في الهيئة، إنه سيتم خلال الفترة المقبلة زيادة توسعة الاختبارات على الحافلات ذاتية القيادة تمهيداً لتشغيلها ضمن مشروع «حي دبي للتنقل ذاتي القيادة»، الذي سيقام في مناطق فيستيفال سيتي ودبي كريك هاربور على مساحة 15 كيلومتراً مربعاً، ليكون منطقة نموذجية متكاملة تضم ست وسائل مختلفة من النقل الذاتي، جميعها متكاملة مع شبكة مترو دبي.

وأشار إلى أن المشروع سيبدأ تنفيذه تدريجياً اعتباراً من العام المقبل حتى عام 2027، وسيتضمّن تشغيل عبّارات ذاتية القيادة تربط بين محطة مترو الخور وعدد من المحطات الحيوية في دبي هاربور وفيستيفال سيتي، إضافة إلى تشغيل حافلات ذاتية القيادة بخطوط متنوعة تخدم المناطق المستهدفة. وأضاف إن المشروع سيشهد كذلك تشغيل مركبات الأجرة ذاتية القيادة عبر 3 شركات عالمية هي: بايدو، ووي رايد، وكوني، مبيناً أن التشغيل التجاري لهذه الخدمة سيبدأ في الربع الأول من العام المقبل لتكون أولى الخدمات الفعلية التي تدخل حي دبي للتنقل الذكي.

وأكد العوضي أن الهدف من المشروع أن يكون الحي نموذجاً متكاملاً قابلاً للتوسع في مناطق أخرى من الإمارة بشكل تدريجي ومنظم، لافتاً إلى أن هذه المبادرات تدعم خطة دبي 2040 ضمن مستهدفاتها الرئيسة.

وأشار إلى أنه على الرغم من التحديات التي تواجه تشغيل الحافلات ذاتية القيادة على مستوى العالم لقلة أعداد الشركات المطورة لهذه النوعية من وسائل النقل، إلا أن الهيئة تمضي قدماً في التوسع بتشغيلها مستفيدة بذلك من بناء شراكات مع الشركات الفائزة بتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة والتي قدمت خلال الدورات الفائتة جاهزية عالية لتطوير تقنيات وأنظمة متطورة للتغلب على التحديات المتعلقة بالتشغيل ومناورتها في الطرق وكذلك تطوير أنظمة لتشغيلها في الطرق المفتوحة.