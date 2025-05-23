«قطارات الاتحاد» تبدأ تشغيل خدمات نقل الركاب 2026

أعلنت «قطارات الاتحاد» عن إطلاق خدمات نقل الركاب في عام 2026، مشيرة إلى أن قطار الركاب سيربط بين 11 مدينة ومنطقة على مستوى الدولة، مما يسهم في تعزيز الترابط بين مناطق الدولة وتقليل أوقات السفر.

وأوضحت الشركة أن زمن الرحلات عند بدء التشغيل سيتراوح بين 57 و105 دقائق حسب الوجهة، حيث تبلغ مدة الرحلة من أبوظبي إلى دبي 57 دقيقة، ومن أبوظبي إلى الرويس 70 دقيقة، بينما تصل مدة الرحلة من أبوظبي إلى الفجيرة إلى نحو 105 دقائق.

وأكدت «قطارات الاتحاد» أن تشغيل خدمات نقل الركاب سيسهم في تعزيز السياحة الداخلية في دولة الإمارات، لا سيما من خلال ربط المراكز السكانية بالمعالم السياحية، بما يوفر فوائد سياحية تُقدّر بـ 24 مليار درهم على مدار الخمسين عاماً المقبلة.

كما أشارت إلى أن هذه الخطوة ستُسهم في تحفيز التنمية الإقليمية، وتعزيز إمكانية الوصول، وفتح آفاق جديدة لفرص الاستثمار، إلى جانب تسهيل تنقل القوى العاملة، وتيسير حركة الأفراد بين مناطق الدولة من خلال شبكة نقل آمنة وموثوقة وسريعة.

ونوّهت بأن هذه المبادرة تمثل محفزاً اقتصادياً وطنياً، إذ تندرج خدمات نقل الركاب وشحن البضائع ضمن مشاريع البرنامج الوطني للسكك الحديدية، الذي تبلغ استثماراته 50 مليار درهم، ويهدف إلى تطوير نظام نقل بري مستدام، يوفر خارطة طريق جديدة لنقل البضائع والركاب بالقطارات في الدولة.

وبحسب البرنامج الوطني للسكك الحديدية، ستُحقق شبكة «قطارات الاتحاد» فرصاً اقتصادية تقدر بـ 200 مليار درهم على مدى الخمسين عاماً المقبلة، تشمل خفض تكاليف الأنشطة التجارية، وتوفير نحو 100 مليار درهم من تكاليف النقل ومدة الرحلات، إلى جانب وفورات بقيمة 22 مليار درهم نتيجة انخفاض حوادث الطرق.

وفوائد اقتصادية متنوعة بقيمة 23 مليار درهم تشمل تحسين الوصول إلى الأراضي وغيرها، فضلاً عن وفورات سياحية تُقدّر بـ 24 مليار درهم، و8 مليارات درهم من تكاليف صيانة الطرق.

وتُسهم الشبكة في تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، من خلال خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل البري بنسبة تصل إلى 21% سنوياً بحلول عام 2050، أي ما يعادل تقليل 8.2 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

كما تسهم كل رحلة قطار في تقليل عدد الشاحنات على الطرق بما يصل إلى 300 شاحنة، ما يؤدي إلى وفورات بيئية تُقدّر بـ 24 مليار درهم نتيجة خفض الانبعاثات الكربونية.