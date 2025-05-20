45 مليون درهم لتطوير شارع الهجن في عجمان

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان، عن البدء بتنفيذ مشروع تطوير شارع الهجن المرحلة الأولى في منطقة التلة بعجمان بطول 2 ونصف كيلومتر، بتكلفة 45 مليون درهم، في إطار جهودها المتواصلة لتنفيذ المشاريع التطويرية المتكاملة، بالتواؤم مع توجهات رؤية عجمان 2030 لبناء نظام تنقل متكامل ومستدام، وبما ينسجم مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحسين جودة وترابط البنية التحتية للطرق.

وأكد الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، أن المشروع يقع في منطقة حيوية تشهد حركة مستمرة على مدار الساعة حيث تضم مجموعة من المدارس.

موضحاً أن الهدف الرئيس للمشروع يتجسد في توسعة الشارع ليكون بـ3 مسارات في كل اتجاه، بما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للشارع، وضمان الوصول الأسهل والأمثل والآمن للوجهات المطلوبة.

وأشار إلى أن المشروع سيتضمن تقاطعات إشارات ضوئية، وشارع خدمات، وشبكة صرف مياه الأمطار وأعمدة إنارة، ومواقف إضافية، مبيناً أن الكفاءات والفرق العاملة ستنفذ خطة شاملة لإنجاز المشروع على عدة مراحل بما يضمن تسهيل حركة المرور في المشروع، مؤكداً أن الدائرة تتبنى خططاً واضحة ومتكاملة وشاملة لتطوير البنية التحتية والتي تغطي كافة مناطق الإمارة.