إنترنت مجاني في حافلات رأس الخيمة

دشنت هيئة رأس الخيمة للمواصلات خدمة الإنترنت اللاسلكي «واي فاي» المجاني عالي السرعة في جميع الحافلات العامة، ضمن شبكتها الداخلية وبين المدن.

وقال المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام الهيئة : «يعد توفير خدمات ذكية ومبتكرة جزءاً من التزامنا بتحسين منظومة النقل العام، وتلبية تطلعات المجتمع.

ومن خلال توفير خدمة الإنترنت المجاني على متن الحافلات نهدف إلى تعزيز كفاءة التنقل، ودعم المستفيدين بخدمات رقمية متكاملة، تسهم في رفع جودة الحياة بالإمارة». وأشار إلى أن الخدمة ستخضع لتقييم مستمر بهدف تطوير وتحسين أدائها، وضمان تقديم اتصال إنترنت عالي الجودة لجميع الركاب، بما يتماشى مع التطلعات بشأن التميز في الخدمات الرقمية.