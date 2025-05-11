الرئيس التنفيذي للشركة لـ « البيان »: «الاتحاد للماء والكهرباء» تنفذ 22 مشروعاً جديداً بقيمة 2.76 مليار درهم

كشف المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، لــ «البيان»، أن الشركة تعمل حالياً على إطلاق 22 مشروعاً جديداً، بقيمة استثمارية إجمالية تقدر بنحو 2.76 مليار درهم، في خطوة نوعية تهدف إلى مواصلة تطوير البنية التحتية، لتلبية الاحتياجات المُتنامية لجميعِ المناطق التي نخدمها.

يوسف آل علي: حريصون على تقديم خدمات عالية الكفاءة تلبي احتياجات المستقبل

وقال: «إن المشاريع الجديدة تشمل قطاعي الكهرباء والماء، لافتاً إلى أن مشاريع قطاع الكهرباء تبلغ تكلفتها نحو 2.5 مليار درهم، وتتركز أعمال هذه المشاريع على إنشاء محطات نقل وتوزيع جديدة، وإحلال وتمديد الشبكة، بما تتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للشركة في تقديم خدمات مستدامة وعالية الكفاءة تلبي احتياجات المستقبل في المنطقة، وبالنسبة لقطاع المياه تبلغ التكلفة الإجمالية لمشاريعه الجديدة نحو 268 مليون درهم، حيث تشمل هذه المشاريع المخطط لها: توسعة شبكات النقل، وإنشاء مرافق جديدة لتخزين المياه، وأنظمة ضخ حديثة».

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء إلى المشاريع التي تم إنجازها في العام الماضي، وقال: «أنجزت «الاتحاد للماء والكهرباء» خلال عام 2024 مجموعة من المشاريع الاستراتيجية في قطاعي المياه والكهرباء، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2 مليار درهم»، لافتاً إلى أن هذه المشاريع تندرج ضمن الجهود المتواصلة لدعم البنية التحتية في دولة الإمارات والمناطق الشمالية منها على وجه الخصوص، حيث بلغت المشاريع المنجزة في قطاع المياه، نحو 960.5 مليون درهم، شملت أعمال تنفيذ خطوط نقل رئيسة، وإنشاء خزّانات مياه بسعات مختلفة، ومحطات ضخ متطورة، أما في قطاع الكهرباء فبلغت تكلفة المشاريع المنجزة 1.04 مليار درهم، تضمنت محطات نقل وتوزيع جديدة، وخطوط نقل وتوزيع رئيسة، وخطوط هوائية، ما أسهم في زيادة الاعتمادية.

وأوضح أن هذه المشاريع تجسد التزام «الاتحاد للماء والكهرباء» برسالتها المتمثلة في تمكين المجتمعات وتعزيز مسيرة التنمية عبر خدمات موثوقة للكهرباء والماء.