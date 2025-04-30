بلدية دبا الحصن تطلق سلسلة برامج لخدمة السكان وجودة حياتهم

أكدت بلدية مدينة دبا الحصن إطلاق سلسلة برامج متنوعة تستهدف خدمة السكان وتعزيز رفاهية المواطنين والمقيمين وجودة حياتهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة لمواصلة مسيرة التقدم والإنجاز، وتحقيق الرفاه والازدهار، وترسيخاً لمفهوم التنمية المستدامة.

وأشار طالب عبد الله اليحيائي مدير بلدية دبا الحصن، إلى تحقيق إنجازات ملموسة على مستوى الخدمات المتميزة التي تقدمها للمدينة، من خلال تنفيذ خطط عملها بالكفاءة المطلوبة، على مدار الساعة.

وأوضح أن البلدية حققت قفزة نوعية في زيادة مساحة الرقعة الخضراء في دبا الحصن، حيث وصل إجمالي المساحات المزروعة خلال 2024 أكثر من 11550 ألف متر مربع.

مؤكداً أن المدينة غدت مقصداً للمواطنين والمقيمين من شتى أنحاء الإمارة للعيش والسكن فيها نظراً لما توفره من مقومات العيش الكريم لكافة سكانها في ظل الأمن والسلام والازدهار الذي تشهده تحت راية قيادتنا.

ولفت إلى أن الأصناف المزروعة تنوعت بين التجميلية والفواكه، وأشجار الزينة، والأشجار المعمرة، والنجيل، والورود، إضافة إلى مغطيات التربة التجميلية، والمسطحات الخضراء التي تعطي بعداً جمالياً ومظهراً حضارياً للمدينة.

وذكر اليحيائي أن المشاريع التي ستنفذها إدارة الزراعة في البلدية خلال العام 2025، من أهمها إعادة تأهيل وتنسيق مدخل المدينة، وتصميم وزراعة الواجهة الأمامية والساحة الداخلية لنادي السيدات الجديد.

وزراعة شاطئ السيدات بمجموعة من أشجار الظل والأشجار المزهرة العطرية، وإعادة تأهيل وتنسيق شارع العقد وتزويده بالحصى الملون والورود الموسمية، وزراعة منحدرات الجسر الغربي بنباتات مزهرة، وأخرى.