61 مليون درهم مشاريع «خيرية الفجيرة» العام الماضي

كشفت جمعية الفجيرة الخيرية أن حجم المدفوعات التي قدمتها لمشاريعها الخيرية خلال العام الماضي بلغت 60.976.873 مليون درهم، واستفاد منها حوالي 839.255.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية في مقر الجمعية برئاسة معالي سعيد بن محمد الرقباني، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبحضور النصاب القانوني من أعضاء الجمعية العمومية، وحضور محمد سمير وخميس العنتلي من إدارة الإشراف والمتابعة في وزارة تمكين المجتمع.

وتقدم سعيد بن محمد الرقباني بالشكر لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للرعاية الكريمة، والدعم المباشر الذي تحظى به الجمعية من سموه، ولسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة للمتابعة الحثيثة للمشاريع الخيرية والإنسانية التي تنفذها الجمعية.

وأكد الرقباني أن الأعضاء قاموا خلال الاجتماع باستعراض بنود جدول الأعمال المتضمن ما تم إنجازه من مشاريع وبرامج خيرية وتنموية، وتم التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق.

كما وافقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن أعماله المنتهية في نهاية عام 2024، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام الجديد 2025، كما تم اعتماد مشروع الميزانية لعام 2025 ومناقشة الحساب الختامي للسنة المالية، وتم اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الجديد بالتزكية.

وأشاد الرقباني في ختام اجتماع الجمعية العمومية بجهود أعضاء مجلس إدارة الجمعية المنتهية فترة عملهم لما تم بذله، وما سعى إليه المجلس السابق من أعمال أسهمت في تطوير العمل في الجمعية، وتعزيز جهودها في مجال العمل الخيري والإنساني.

كما هنأ أعضاء المجلس الجديد بمناسبة اختيارهم لقيادة العمل في الجمعية في دورة الانعقاد الجديدة، متمنياً للمجلس التوفيق في تأدية مهامه. شاكراً وزارة تمكين المجتمع على الدور الريادي للوزارة في دعم مؤسسات النفع العام في الدولة، وإلى أهل الخير والبر والإحسان لتعاونهم الدائم في دعم مشاريع الجمعية.