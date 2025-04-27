أجهزة استشعار أرضية لتسريع مرور الدراجات النارية عند الإشارات الضوئية بدبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تفعيل أجهزة استشعار أرضية عالية الكفاءة لرصد وجود الدراجات النارية عند خطوط التوقف البيضاء، لتقليل زمن الانتظار أمام الإشارات الضوئية، من خلال اكتشاف هذه الدراجات تلقائياً وتفعيل الإشارة الخضراء بشكل أسرع، ما يسهم في تحسين سلاسة الحركة.

وأوضحت الهيئة أنه لتفعيل أجهزة الاستشعار، يجب على سائقي الدراجات النارية الالتزام بالتوقف قبل خطوط التقاطع البيضاء لتمكين تلك الأجهزة من القيام بمهامها ، ما يعفي قائدي الدراجات من فترات الانتظار الطويلة خصوصاً خلال ساعات الذروة.

وذكرت الهيئة أن تفعيل هذه الميزة يأتي ضمن جهود تبني وتوظيف أحدث التقنيات الذكية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة التقاطعات المرورية، بما يتماشى مع استراتيجية دبي للتحول إلى مدينة ذكية ومستدامة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في شبكة الطرق، وإدارة الحركة المرورية بالإمارة.

وكانت الهيئة بدأت منذ فبراير الماضي بتنفيذ مشروع ترقية نظام التحكم بالإشارات الضوئية إلى الجيل الجديد الذي يعتمد على كل من تقنيات الذكاء الاصطناعي، التحليل التنبؤي والتوأمة الرقمية، والذي سيتم تطبيقه في جميع التقاطعات المرورية الرئيسية على مستوى إمارة دبي بحلول النصف الأول من عام 2026.

وبحسب الهيئة فإن المشروع يخدم رؤيتها في الريادة العالمية للتنقل السهل والمستدام، من خلال تحسين زمن الرحلة وتقليل الازدحام المروري على التقاطعات بنسبة تتراوح بين 10 و20 %، ما يعزز تجربة التنقل لجميع مستخدمي الطريق، سواء أصحاب المركبات، أو مستخدمي وسائل النقل العام، أو المشاة، أو أصحاب الدراجات، مع منح أولوية المرور لبعض الفئات مثل مركبات الطوارئ والنقل العام.

ويعتمد النظام على التكيف مع التغيرات المرورية في الوقت الفعلي من خلال تحليل البيانات واتخاذ قرارات ذكية لضبط توقيت الإشارات الضوئية.