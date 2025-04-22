مسار جديد يدعم النقل العام في رأس الخيمة

أطلقت هيئة رأس الخيمة للمواصلات «المسار البرتقالي» ضمن منظومة النقل العام الداخلي في الإمارة، ضمن «الخطة الشاملة للنقل 2030»، واستمراراً لجهودها الرامية إلى تطوير البنية التحتية للنقل وربط مختلف المناطق الحضرية بمركز المدينة.

ويمتد المسار الجديد على مسافة 13 كيلومتراً، انطلاقاً من منطقة النخيل، وصولاً إلى المحطة الرئيسية للحافلات في الظيت الجنوبي، مروراً بنقاط حيوية في وسط المدينة، ليُضاف بذلك إلى شبكة النقل العام التي باتت تغطي 99 كيلومتراً في عموم الإمارة.

وأوضح المهندس إسماعيل حسن البلوشي، المدير العام للهيئة، أن إطلاق هذا المسار يُمثل مرحلة تمهيدية للتوسع المستقبلي في خدمات النقل، ويهدف إلى تحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة، وتوفير خيارات تنقل فعالة تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع.

وأشار إلى أن المسار الجديد يضم 8 محطات رئيسية تشمل: النخيل، أبراج جلفار، دوار الصدف، مدرسة القيادة، مكتب البريد، دوار الساعة، شاطئ فلامينغو، وانتهاء بالمحطة الرئيسية في الظيت الجنوبي.

مشيراً إلى أن زمن الرحلة في الاتجاه الواحد يتراوح بين 25 إلى 30 دقيقة، بواقع 20 رحلة يومية تبدأ من الساعة السادسة و30 دقيقة صباحاً وحتى الثامنة و30 دقيقة مساءً، وبقيمة 8 دراهم للرحلة الواحدة. وأكد أن إطلاق المسار البرتقالي من شأنه خفض زمن التقاطر بين الحافلات، وتحسين تجربة المتعاملين عبر تنقل أكثر سلاسة وانسيابية.