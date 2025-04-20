«سالك»: رسوم المواقف في دبي مول تشمل جميع المركبات وذات اللوحات الدولية

أكدت شركة «سالك» أن رسوم مواقف السيارات في دبي مول تطبق على جميع المركبات، سواء كانت مسجلة في الدولة أو تحمل لوحات دولية أو مملوكة للسياح، حيث يشترط لاستخدام مرافق المواقف وجود بطاقة سالك مفعّلة وحساب نشط في النظام، وتُحسب الرسوم استناداً إلى مدة استخدام الموقف بعد انتهاء فترة الوقوف المجاني، والتي تمتد لـ4 ساعات خلال أيام الأسبوع، و6 ساعات من الجمعة إلى الأحد.

وبيّنت الشركة في ردها على استفسارات الجمهور أن نظام سالك في دبي مول يعمل بشكل تلقائي، حيث يتم التقاط رقم لوحة المركبة عند الدخول إلى منطقة المواقف، ثم يقوم النظام بالتعرف على الرقم وربطه بحساب سالك، وتسجيل وقت الدخول، وعند الخروج، يسجل النظام وقت المغادرة ويحسب الرسوم المستحقة، ليتم خصمها مباشرةً من حساب سالك الخاص بالمستخدم، لافتة إلى أن المركبات المعفاة من رسوم سالك معفاة من رسوم المواقف في دبي مول كمركبات أصحاب الهمم، والشرطة، والإسعاف، والدفاع المدني.

وأشارت «سالك» إلى أن الهدف من تطبيق هذا النظام منذ يوليو الماضي هو تسهيل عملية ركن المركبات وتقديم تجربة أكثر سلاسة للزوار، وتعزيز التزام دبي مول بتوفير خدمات بمستوى عالمي، حيث يطبق النظام للمواقف في كل من مواقف غراند والسينما والأزياء في حين تبقى مواقف زعبيل وفاونتن فيوز مجانية.

ونوهت الشركة إلى أن الرسوم ترتفع تدريجياً حسب عدد الساعات، لتصل إلى حد أقصى يبلغ 1000 درهم لكل 24 ساعة أو أكثر، وبعد ذلك، يحتفظ دبي مول بالحق في اتخاذ إجراءات مخالفة المركبة من قبل الجهات المختصة، لافتة إلى أنه يمكن الحصول على بطاقة سالك من خلال الموقع الإلكتروني www.salik.ae، أو عبر خدمة Careem Quick، أو من أي من محطات الوقود المنتشرة في مختلف أنحاء الإمارات.