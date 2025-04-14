«طرق دبي» تنجز 4 مشاريع لتحسين الانسيابية المرورية

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن الانتهاء من تنفيذ أربعة مشاريع جديدة خلال شهر أبريل الجاري لتحسين الحركة المرورية وتقليل زمن الرحلات والازدحام على الطرق.

وأوضحت الهيئة على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي أن تطوير البنية التحتية والتحسينات في شبكات الطرق لا يتعلق بتخفيف الازدحام، فقط، بل بتوفير الوقت والجهد لدى مستخدمي الطريق وتعزيز انسيابية الحركة المرورية ورفع كفاءة التنقل من خلال تطوير التصاميم الهندسية، وتوسعة الطرق، وإنشاء الجسور والأنفاق، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية الداعمة مثل الإشارات الذكية وأنظمة التحكم المروري وجسور المشاة، حيث تهدف هذه الجهود إلى رفع كفاءة التنقل من خلال توفير طرق بديلة، وتحسين الربط بين المناطق الرئيسية، مما يسهل الوصول إلى الوجهات الحيوية ويخفف الضغط على الطرق المزدحمة.

وذكرت الهيئة أن جسر المشاة على شارع الشيخ راشد يعد أول المشاريع التي تم افتتاحها خلال الشهر الجاري، حيث يساهم المشروع في تعزيز السلامة المرورية، وتوفير منطقة عبور آمنة ومريحة للمقيمين في المنطقة وزوارها.

وأشارت الهيئة إلى أنها ستفتتح في 19 من الشهر الجاري الجسر الذي يربط شارع الميناء «القادم من شارع الثاني من ديسمبر» بشارع الخليج باتجاه جسر انفينيتي، كما ستفتتح توسعتين سطحيتين في يوم 30 أبريل، الأولى على شارع الميدان باتجاه شارع الشيخ زايد، والثانية ضمن مشروع عود ميثاء.

نهضة عمرانية

وأشارت الهيئة إلى أن العمل مستمر لتعزيز شبكة الطرق ورفع مستوى السلامة في شوارع دبي، عبر تنفيذ الحلول المرورية التطويرية بشكل دوري، بحيث تواكب النهضة العمرانية والتطور الحضري المستدام، والطفرة السكانية، لتؤكد التزامها بتعزيز مكانة دبي لتتصدر طليعة المدن العالمية في الرفاهية وجودة الحياة.

وتعمل الهيئة ضمن خطتها للعام الجاري على تنفيذ حزمة من التحسينات المرورية السريعة والأعمال التطويرية في عدد من المواقع على مستوى إمارة دبي، حيث تستند أعمال التحسينات التي تقوم بها على 4 معطيات رئيسية يتم تحليلها بشكل فوري، وهي: الدراسات المرورية، ومراكز التحكم، واقتراحات الجمهور، والمشاهدات والرصد الميداني للطرق، من قبل فرق العمل المتخصصة لدى الهيئة.