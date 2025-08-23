بلدية عجمان تفتتح اليوم جزئياً مشروع تطوير شارع الهجن

كشفت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عن افتتاح أعمال مشروع تطوير شارع الهجن، اليوم، ضمن «المرحلة الأولى»، والذي يخدم مجمع المدارس في منطقة التلة، استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد، وذلك في إطار خططها لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الطرق، بما ينسجم مع توجهات رؤية عجمان 2030 لبناء نظام نقل متكامل ومستدام.

وأكد الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن الدائرة تسعى لضمان جودة الحياة وتوفير أفضل الخدمات للمجتمع، وعليه حرصت على تنفيذ الأعمال التطويرية في منطقة المدارس خلال العطلة الصيفية، لتسهيل وصول الطلبة للمدارس المستهدفة، وضمان سلامتهم.

وأشار إلى أن فرق العمل التزمت بالافتتاح الجزئي قبل بداية العام الدراسي بما يضمن سلاسة الحركة المرورية.

وقال المهندس عبدالله مصطفى المرزوقي، مدير إدارة الطرق والبنية التحتية في الدائرة، إن المشروع يمتد على طول 2.5 كيلومتر، ابتداء من تقاطع شارع الشيخ عمار بن حميد وحتى شارع الشيخ محمد بن زايد.