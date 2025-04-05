تطوير المنافذ الحدودية من جهة الكورنيش والجهة الغربية لدبا الحصن

عقد المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن اجتماعاً تنسيقياً مع اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في إمارة الشارقة، وذلك لبحث التسهيلات المقدمة لمستخدمي النقاط الحدودية في دبا الحصن وخطط التطوير المستقبلية، وتناول الاجتماع تطوير المنافذ الحدودية من جهة الكورنيش والجهة الغربية للمدينة، وتشجير وتجميل مداخل ومخارج المنافذ الحدودية.

بالإضافة إلى تعزيز الإنارة فيها، وإجراء بعض التحسينات على الطرق المؤدية إليها، بما يسهم في الارتقاء بتجربة العابرين، ويسهم في تعزيز انسيابية حركة العبور.

وترأس الاجتماع أحمد عبد الله بن يعروف النقبي، رئيس المجلس البلدي للمدينة، بحضور محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في الشارقة.

وطالب عبد الله اليحيائي مدير بلدية دبا الحصن، إلى جانب العقيد وليد محمد النهم رئيس قسم شرطة منافذ المناطق الخارجية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، والمقدم ركن محمد العفاري من قيادة الحرس الوطني، وعدد من الضباط والمسؤولين.

وناقشت اللجنة كافة المستجدات الخاصة بتطوير المنافذ الحدودية بمدينة دبا الحصن لتكون وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية.