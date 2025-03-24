4.35 % ارتفاع متعاملي «الاتحاد للماء والكهرباء» في 2024

أظهر التقرير الإحصائي السنوي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء أن عدد متعاملي الكهرباء والمياه ارتفع في عام 2024 بنسبة 4.35 % عن عام 2023، حيث بلغ عدد المتعاملين في العام الماضي 920 ألفاً و477 متعاملاً مقارنة بـ882 ألفاً و63 متعاملاً في عام 2023.

وبحسب التقرير، فإن القدرة المركبة لمحطات توليد الكهرباء بلغت العام الماضي 587 ميجا وات، وإجمالي الكهرباء المستهلكة بلغت 18 ألفاً و820 جيجاوات ساعة، وتصدر القطاع السكني كمية الكهرباء المستهلكة بواقع 7.890 جيجاوات ساعة، وبلغ عدد متعاملي الكهرباء في العام المنصرم 514 ألفاً و883 متعاملاً، يشكل متعاملو القطاع السكني منهم 64 % بواقع 332 ألفاً و550 متعاملاً.

وبلغت القدرة الإنتاجية المركبة لإنتاج المياه المحلاة في العام الماضي 44 مليون جالون يومياً، وتصدر القطاع السكني كمية الاستهلاك بواقع 27 ألفاً و88 مليون جالون بنسبة 54 %، كما بلغ عدد متعاملي قطاع المياه في العام المنصرم 405 آلاف و594 متعاملاً، وشكل متعاملو القطاع السكني منهم 78 %، بواقع 316 ألفاً و816 متعاملاً.

وتواصل «الاتحاد للماء والكهرباء» مسيرة التطوير البنية التحتية لمرافق الكهرباء والمياه لتلبية الاحتياجات المتنامية على المياه والطاقة الكهربائية لجميع المناطق التي تخدمها بما ينسجم مع استراتيجية دولة الإمارات، وتحرص الشركة على توفير خدماتها وفق أعلى مستويات الكفاءة والجودة لاستدامة قطاعات الطاقة والمياه والبيئة وبناء الاقتصاد الأخضر، والمحافظة على الموارد الطبيعية دفع عجلة النمو الاقتصادي وحماية البيئة والوفاء بالمسؤوليات المجتمعية وتقديم خدمات متميزة للمتعاملين.