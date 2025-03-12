«تدوير»: إنشاء بنية تحتية جديدة في أبوظبي لإدارة النفايات

أكدت مجموعة تدوير أنها تقوم حالياً بإدارة جميع أنواع النفايات اعتماداً على طبيعة البنية التحتية الحالية، وقالت لـ«البيان» إنها تعمل على إنشاء بنية تحتية جديدة لاستيعاب كميات النفايات المتزايدة، ويأتي ذلك في إطار الجهود الدؤوبة في إحداث تغيير جذري في إدارة النفايات وابتكار الحلول لتقليلها والاستفادة منها، وتسعى «تدوير» إلى تحقيق ذلك من خلال عقد الشراكات وتسريع استخدامها للتكنولوجيا، بهدف تحويل أكثر من 80 % من النفايات بعيداً عن مكبات النفايات في أبوظبي بحلول عام 2030.

وأوضحت «تدوير» أنها تعاملت العام الماضي مع 1583707 أطنان من النفايات، كما قامت بتركيب 25 جهازاً لاستعادة المواد القابلة لإعادة التدوير، إلى جانب طرحها تطبيق «مكافآت تدوير» بالتعاون مع شركائها من التجار لتحفيز المشاركة المجتمعية في جهود إعادة التدوير، وتقوم أجهزة استعادة المواد القابلة لإعادة التدوير بجمع العبوات البلاستيكية وعلب الألمنيوم، حيث تم وضعها في مواقع استراتيجية تتميز بالإقبال الكبير من السكان في جميع أنحاء أبوظبي بما في ذلك وزارة المالية، وحديقة ربدان، ومطار أبوظبي، وحديقة أم الإمارات، وغيرها.

استعادة المواد

وقالت «تدوير» إن الطاقة الإنتاجية المتوقعة لمنشأة استعادة المواد المستهلكة في أبوظبي ستبلغ نحو 1.3 مليون طن متري سنوياً، وستلعب دوراً بارزاً في فصل النفايات وإعادة تدويرها على نطاق واسع، وسيتم إنشاؤها على مساحة تزيد على 90 ألف متر مربع في منطقة المفرق الصناعية، على بعد 36 كيلومتراً عن مدينة أبوظبي، مما يجعلها إحدى أكبر منشآت إعادة التدوير في المنطقة، وأشارت تدوير أنه من المتوقع أن افتتاح هذه المنشأة خلال عام 2027، وستلعب دوراً حيوياً بارزاً في استعادة المواد القابلة لإعادة التدوير، وتوفير مواد أولية لمنشأة أبوظبي لتحويل النفايات إلى طاقة، ما يسهم في تقليل النفايات المعالجة في مكبّات النفايات.

وأوضحت تدوير أن مصنع إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم في منطقة الظفرة – الذي يعد أول محطة تكسير في المنطقة تعمل بالطاقة الشمسية - يقدم مساهمات كبيرة في قطاع الاستدامة، حيث يتم تشغيل ما بين 80 إلى 90 % من طاقته باستخدام الألواح الشمسية، ويبلغ إنتاج هذا المصنع السنوي 10,000 طن يومياً.

شراكات دولية

وذكرت تدوير أن المجموعة تلعب دوراً مهماً في تعزيز الاقتصاد الدائري وإطالة عمر نفاياتنا، فهي مورد لا يقدر بثمن، وأشارت بأن لديها أهدافاً دولية طموحة لتقديم مساهمات كبيرة في الإدارة المستدامة للنفايات خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال وضع معايير جديدة وتبني الابتكار، كما نهدف إلى تشجيع المجتمع على تغيير نظرته إلى النفايات وتبني التغيير الذي يشهده القطاع.