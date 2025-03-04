11.5 ألف خدمة من بلدية الشارقة للجمهور والدوائر

كشفت بلدية مدينة الشارقة عن تنفيذ 11572 خدمة للجمهور وللدوائر والجهات الحكومية في الإمارة والمستثمرين خلال 2024، شملت تسوية وصيانة وإنشاء الطرق الترابية والساحات والأراضي وتوفير التربة الزراعية وإزالة مخلفات البناء المجهولة المصدر والمخلفات الزراعية وإزالة الأشجار، وتنفيذ صيانة الأبنية والمرافق العامة والحدائق الخاصة بالبلدية وتقديم الدعم اللوجستي في تنفيذ الأعمال الميدانية وغيرها من الخدمات.

وأكد المهندس فيصل الملا، مدير إدارة الخدمات العامة، أن البلدية تعمل سنوياً على تقديم خدمات عامة متنوعة للجمهور والدوائر الحكومية والمستثمرين، كتسوية الساحات الرملية وصيانة الطرق الحصوية الداخلية في المناطق الداخلية، وتوفير التربة الزراعية للمساكن، وردم الأراضي المنخفضة في المناطق السكنية التي تشكل خطورة على قاطني المنطقة، وتجهيز المصليات والمواقف أوقات الأعياد وأوضح الملا أن إدارة الخدمات العامة ومن خلال كوادر عملها ومعداتها وآلياتها تعمل على تنفيذ الخدمات والأعمال المطلوبة ضمن خطط منظمة وفي وقت قياسي، وخلال العام الماضي نفذت البلدية أعمال الطرق الحصوية الداخلية على مساحة 718,615 متراً مربعاً، وتوفير أكثر من 33 ألف حمولة رمل زراعي للمشاريع الزراعية.

وأشار المهندس فيصل الملا، مدير إدارة الخدمات العامة، إلى إنجاز 85 % من المرحلة الأولى لأعمال تسويات الأراضي في مناطق الشنوف 1-3، ولا يزال العمل مستمراً لإنجاز المشروع بالكامل، وتهيئة المنطقة من أجل تنفيذ بناء المساكن فيها.