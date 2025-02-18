بلدية الفجيرة تنظم فعالية مدن المستقبل

نظمت بلدية الفجيرة فعالية بعنوان «مدن المستقبل بين الرؤية الطموحة والغموض»، تزامناً مع فعاليات شهر الإمارات للابتكار، والتي شهدت مشاركة نخبة من المختصين والأكاديميين والمهندسين لمناقشة آفاق مدن المستقبل وما تحمله من فرص وتحديات.

وافتتحت الفعالية المهندسة مريم هارون بكلمة تناولت فيها المدن الذكية وابتكارات الإمارات في التنمية الحضرية، التي تعتمد على التقنيات المتقدمة مثل الإنترنت والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الحياة وتحسين الموارد وتعزيز الاستدامة، وذكرت مثالاً هو مدينة الشيخ محمد بن زايد بالفجيرة، التي تضم 1100 مسكن و20 حديقة عامة وتعتمد على أنظمة مراقبة بالكاميرات على مدار الساعة مع ربط مباشر مع غرفة العمليات التابعة لشرطة الفجيرة بهدف تعزيز الأمن والسلامة.

وأشارت إلى مشروع موقعي للعنونة الذكية في الفجيرة، الذي يهدف إلى تطوير نظام عنونة ذكي بمعايير دولية لتسهيل التنقل وتحديد المواقع بدقة، مع تخصيص رموز بريدية لجميع المناطق، موضحة أن تطبيق التفكير الأخضر الذكي في بلدية الفجيرة يمثل خطوة مهمة في إدارة النفايات وإعادة تدويرها لضمان استمرارية التنمية المستدامة وحماية البيئة، الذي نجح في جمع أكثر من 125 ألف كيلوغرام من النفايات القابلة لإعادة التدوير، في خطوة جاءت لمواكبة التغير المناخي والعمل على تحسين جودة الحياة بالإمارة وضمن مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وركزت الفعالية على استكشاف الأبعاد المختلفة لمفهوم المدن الذكية والتخطيط العمراني المستدام، مع التركيز على الفرص والتحديات التي تطرحها هذه التقنيات الحديثة في المستقبل، حيث ناقش المشاركون مدى فعالية المدن المستقبلية في مواجهة التغيرات المناخية والتلوث البيئي، ومدى إمكانية أن تكون هذه المدن حلاً مبتكراً لمعالجة النفايات باستخدام التقنيات الحديثة.

كما تطرق النقاش إلى المخاوف المرتبطة بظهور أنواع جديدة من التلوث وتفاقم التحديات البيئية.

البنية التحتية

وتطرقت إلى تأثير المدن المستقبلية في توزيع السكان، حيث تم تناول هذا المحور من جوانبه الإيجابية والسلبية.

وناقش المشاركون تأثير هذه المدن في البنية التحتية وحركة المرور، وكيف يمكن للتخطيط المستدام أن يسهم في تقليل الازدحام وتحسين جودة الحياة.

الهوية الوطنية

وتناول النقاش مدى تأثير التكنولوجيا المتقدمة في التفاعل الاجتماعي والثقافي، وطرحت تساؤلات حول مدى إمكانية الحفاظ على العادات والتقاليد الاجتماعية في ظل بيئة تكنولوجية متطورة، كما ركز المتناظرون على الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية، ودورها في تسهيل حياة البشر من جهة، وتأثيرها في المهارات البشرية والعزلة الاجتماعية من جهة أخرى.

واختتمت الجلسة بكلمة من عبدالله الحنطوبي، نائب مدير عام بلدية الفجيرة، الذي أشاد بالمستوى الرفيع للنقاشات والطرح المبتكر للأفكار، مؤكداً أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات لتعزيز الوعي المجتمعي بمتطلبات المستقبل واستعداد المدن لمواكبة التطورات العالمية.