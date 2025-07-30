«الطاقة والبنية التحتية» تصدر تحديثات على خدمة«نقل ملكية تصريح مركبة نقل وطنية»

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني عن تنفيذ تحديثات جديدة على خدمة «نقل ملكية تصريح مركبة نقل وطنية لكل مركبة»، وذلك ضمن جهودها في تبسيط الإجراءات وتصفير البيروقراطية بهدف تحسين تجربة المتعاملين، وتسريع الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.

وتضمنت التحديثات تقليص عدد المستندات المطلوبة من 3 مستندات إلى مستند واحد فقط، وتقليل عدد الحقول من 20 حقلاً إلى 2 فقط، إلى جانب تقليص زمن تنفيذ الخدمة من 24 ساعة إلى 4 ساعات عمل.

وتتيح هذه الخدمة للمنشآت الوطنية الحاصلة على تصريح نقل بري نقل ملكية التصريح إلى طرف آخر، بشرط أن يكون الطرف المنقول إليه التصريح حاصلاً على رخصة تشغيلية سارية في الوزارة، ويمتلك ملكية سارية المفعول للمركبة المنقولة.

وتتوزع خطوات تقديم الطلب على 5 مراحل رئيسية تبدأ بالتسجيل عبر الهوية الرقمية، يليها تعبئة الطلب، ثم تحميل المستندات، ودفع الرسوم، وأخيراً متابعة الطلب واستلام الخدمة.

وبحسب الوزارة فإن شروط الحصول على الخدمة تشمل إرفاق صورة من ملكية المركبة باسم المالك الجديد تحتوي على بيانات التأمين وتقديم صورة من الرخصة التشغيلية الصادرة من الوزارة، إضافة إلى أن تكون وسيلة النقل مستوفية لاشتراطات السلامة الفنية وفق ما تحدده الجهات المختصة.

وحددت رسوم الخدمة بـ100 درهم، ويتم سدادها عبر بوابة الدفع الخاصة بالوزارة باستخدام بطاقات الائتمان أو تطبيقات الدفع الذكية مثل أبل باي، سامسونج باي، وجوجل باي، بالإضافة إلى التحويل البنكي.

وتتوفر الخدمة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة على مدار الساعة.