550 ألف زهرة تزين شارع خالد بن الوليد في العين

أنجزت بلدية مدينة العين مشروع تزيين شارع خالد بن الوليد بـ550 ألف زهرة، وذلك على مساحة 38 ألف متر مربع، وزراعة 1066 حوضاً، وتم تزيين الشارع بزهور البيتونيا باللون الأبيض وتدرجات اللون البنفسجي، وتقدم بلدية مدينة العين شارع خالد بن الوليد إهداء لنادي العين الرياضي لحصوله على كأس دوري أبطال آسيا للعام 2024/2023.

ومن جانب آخر يأتي تزيين وتأهيل الخدمات في شارع خالد بن الوليد ضمن خطة دائرة البلديات والنقل لتطوير خدماتها التي تلبي احتياجات جميع أفراد المجتمع بكفاءة والمشاركة في المظهر الجمالي العام للمدينة، وتنمية المجتمعات المشاركة والكاملة، إضافة إلى رفع نسبة رضا السكان عن جودة الحدائق والمرافق الترفيهية.

وقالت المهندسة اليازية راشد النيادي، مدير المشروع: «يعكس التصميم الجديد لهذا العام هوية مدينة العين المرتبطة بشكل وثيق مع نادي العين، وهو سبب اختيار اللون البنفسجي، الذي يمثل لون النادي، إضافة إلى عمل مجسم لكأس آسيا في الدوار المرتبط بالشارع، وتم زراعة الشارع بامتداد 2 كم على الطرفين، إضافة للجزيرة الوسطية».

وأضافت: «حرصنا على تحسين المظهر الجمالي للممشى، وتطوير كافة الخدمات لرفع نسبة رضا الجمهور، وقامت البلدية بإضافة 10 جلسات تحتوي على 152 أصلاً ديكورياً وخدمياً من أثاث الحدائق المتنوع بين الكراسي والخدمات والإنارة بما يلبي احتياج الجمهور.

ومناطق مجتمعية تحتوي على استراحات و29 لعبة متنوعة تتناسب مع كافة فئات المجتمع وأصحاب الهمم، وتخصيص 6 مناطق لممارسة تمارين اللياقة البدنية مزودة بـ 18 لعبة رياضية و11 لعبة للأطفال على امتداد الممشى من الطرفين الذي يتعدى طوله كيلومترين، ويعتبر هذا المشروع التطويري نقطة جذب إضافية للعائلات والرياضيين وغيرهم من فئات المجتمع».

حرصت بلدية مدينة العين على تطبيق معايير البيئة والاستدامة من خلال استخدم تقنية الري الأوتوماتيكي للزهور في شارع خالد بن الوليد، كما أنه تم تركيب محطة تحلية لرفع كفاءة الزهور المزروعة.