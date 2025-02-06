8.8 ملايين راكب نقلتهم مركبات «مواصلات رأس الخيمة» العام الماضي

كشف المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، أن الهيئة حققت العام الماضي نتائج متميزة في خدمات النقل العام ومركبات الأجرة من خلال تعزيز البنية التحتية للنقل وإطلاق خدمات جديدة ومسارات إضافية لربط الإمارة بباقي مناطق إمارات الدولة، والتي نجحت من خلالها في نقل 8.8 ملايين راكب بمختلف وسائل نقل الهيئة.

وأشار إلى أن الهيئة سجلت نمواً ملحوظاً بنسبة 35 % في أعداد مستخدمي النقل الجماعي مقارنة بالعام 2023، في إطار جهود الهيئة المستمرة لتشجيع النقل الجماعي من خلال تشغيل وسائط نقل متعددة تسهم في تحقيق انسيابية الطرق والتنقل في إمارة رأس الخيمة،

وأضاف: تم تشغيل أكثر من 62 ألف رحلة بحافلات النقل العام، نجحت الهيئة من خلالها في نقل أكثر من 982 ألف راكب، ما يعكس الإقبال المتزايد على خدمات النقل العام من قبل المقيمين والزوار.

كما استحوذت خدمة النقل العام بالحافلات عبر المدن على الحصة الأكبر، حيث بلغ عدد مستخدميها أكثر من 641 ألف راكب، في حين تجاوز عدد مستخدمي النقل العام الداخلي 308 آلاف راكب، وسجلت خدمة النقل السريع بالحافلات (RAK Ride) أكثر من 21 ألف راكب منذ إطلاقها في الربع الثاني من العام الماضي.

وأوضح مدير عام هيئة رأس الخيمة أن قطاع مركبات الأجرة في الهيئة نفذ أكثر من 4.5 ملايين رحلة نقلت خلالها أكثر من 7.8 ملايين راكب، محققة نمواً بنسبة 3.48 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، كما واصلت الهيئة تعزيز استراتيجيتها للتنقل الأخضر.

حيث بلغت نسبة المركبات الهجينة في أسطول مركبات الأجرة 87 %، والمركبات الكهربائية 9.4 % من إجمالي أسطول الهيئة، إضافة إلى توفير بنية تحتية داعمة عبر التوسع في نشر محطات الشحن الكهربائي ضمن خطة التنمية الجغرافية للإمارة.

وأكد البلوشي التزام الهيئة تقديم خدمات عالية الجودة بهدف تلبية تطلعات المتعاملين، حيث حققت الهيئة معدلات رضا مرتفعة بنسبة 90 %، بينما سجلت خدمات النقل العام 86.5 % وخدمات مركبات الأجرة 87 %، ومركز الاتصال 96 %، وقنوات التواصل الاجتماعي 94 %، وخدمات الحجز الذكي 93 %.

وأشار إلى أن نتائج تعزيز التحول الرقمي أظهرت ارتفاع مستوى رضا المتعاملين عن الخدمات الرقمية بنسبة 90 %، كما بلغت نسبة المعاملات الرقمية من إجمالي المعاملات المنجزة 99.9 % مقارنة بـ 98 % في عام 2023.

وقال البلوشي: «تعكس هذه الإنجازات التزام الهيئة بتقديم خدمات نقل آمنة وموثوقة وذكية، تبرز الجهود المستمرة لتحسين مستوى جودة الخدمات وتعزيز الاعتماد على الحلول الذكية والمستدامة، بما يتماشى مع رؤية الإمارة في تعزيز مكانتها كوجهة رائدة في قطاع النقل والمواصلات».